Faith’s Night Out. “Venham viver a Quaresma com mais intensidade”

Depois de Lisboa, no final de fevereiro, é o Porto a acolher, este sábado, mais uma edição do Faith’s Night Out. No encontro, organizado pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, vários convidados partilham a sua experiência de fé, em conferências curtas, de apenas 10 minutos. Essa é uma das novidades deste ano: são menos oradores, mas com mais tempo para falar.

“Passámos de 12 oradores com 7 minutos cada, para oito oradores com 10 minutos cada. Sentimos que era necessário haver esta mudança, não só para garantir um painel de qualidade, mas também para que os convidados pudessem expressar e transmitir toda a sua mensagem, alargando o tempo que têm de partilha”, explica à Renascença Sara Rodrigues, da organização.

“A alegria constrói o mundo” é o tema desta edição, em que “diferentes oradores virão dar o seu testemunho de fé e explicar-nos como é que a alegria faz parte do seu dia a dia, e como é que vão beber desta alegria a Deus para aplicar ao seu quotidiano”, adianta.

Os convidados são, como habitualmente, diversificados. “Temos o bispo de Lamego, D. António Couto, que nos vem falar sobre como é que neste tempo de Quaresma podemos carregar a Cruz com alegria, uma alegria profunda, que não é efémera nem um sentimento de euforia instantânea, mas uma alegria trabalhada. Vem também falar a Leonor Belo, a primeira youtuber portuguesa com Trissomia 21, e que é também atriz. A Mariana Abranches Pinto virá falar-nos sobre a alegria na perda, ela é presidente da Compassio e do Grupo ao 3.º dia; o Fernando Batista, risoterapeuta, falará da alegria do riso e a Filipa Pinto Coelho sobre a alegria no trabalho, com o projeto Café Joyeux”.

Do painel fazem ainda parte “o padre Pedro Miguel Melo, jesuíta, que vem expor como é que trabalha a alegria no seu dia a dia, através da arte e como é que se expressa através da música esta alegria que vem de Deus; vem também o Hugo Novais dar-nos um testemunho de vida - será, sem dúvida, um testemunho muito forte, e um dos momentos que mais esperamos; e a irmã Vera, que vive em regime de clausura num convento no Porto, vem transmitir-nos o que é viver a alegria na solidão”.

Atualmente, o Faith’s Night Out realiza-se uma vez por ano em Lisboa, no Porto e em Évora, embora se tenha já realizado também em São Paulo, no Brasil. O evento decorre ao longo de um serão “inspirador e descontraído, cheio de histórias contagiantes de fé”.

No Porto esta é já a 4.ª edição do FNO, e vai decorrer no auditório Ilídio Pinho, da Universidade Católica. Sara Rodrigues espera que no pós JMJ Lisboa, este seja um encontro ainda mais participado do que os anteriores.

“Penso que iniciativas destas decorrem ainda com mais força após a Jornada. A JMJ foi mesmo um boom, em que se reuniu, em plena alegria, 1,5 milhões de pessoas. Este é também o mote do FNO Porto, ‘A Alegria Constrói o Mundo’, e arrancamos em força após as jornadas para que cheguemos a mais jovens, a mais pessoas e consigamos levar a fé e a mensagem a quem mais precisa de a escutar”.

Sara deixa, por isso, o convite à participação, lembrando que as inscrições estão abertas até ao dia do evento. “A lotação prevista na sala são cerca de 420 espectadores. Aconselhamos todos a comprarem o seu bilhete o mais cedo possível, para poderem garantir um lugar”.

E sublinha: “venham ouvir histórias de conversão, venham ouvir falar sobre fé, mesmo que não se identifiquem ou sejam não crentes, é sempre um momento de aprendizagem, de crescermos em comunidade. Por isso o meu convite é ‘venham’, e para os crentes ‘venham viver a Quaresma com ainda mais intensidade’ “.

O bilhete para o FNO Porto pode ser adquirido aqui, com preços diferenciados (bilhete jovem, bilhete adulto, Pack Missão País e bilhete família).