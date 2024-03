Da JMJ à Páscoa. Dois tempos que se ligam

Segundo Joohyun Lee, “os coreanos são muito ligados à Igreja. Estudam a Bíblia e vão à missa todas as semanas”. A organização social talvez ajude a explicar uma parte desta adesão à fé, assume. “O serviço militar é obrigatório para todos os rapazes e a ida à eucaristia também. Aliás, muitos são batizados no serviço militar”, relata.

“Num dos momentos em que estivemos reunidos, falámos sobre os santos mártires coreanos e o arcebispo deixou-nos a seguinte questão: ‘Como é que cada um de nós pode viver como eles?’”, recorda o coreano de 32 anos, que o ano passado esteve um mês a trabalhar na JMJ de Lisboa , e que atualmente faz parte dos quadros de uma estação de televisão católica coreana. “Desde que regressei, tenho partilhado a minha experiência com vários grupos. Foram incríveis as semanas que passei em Portugal”.

A mais de 10 mil quilómetros de Lisboa, em Seul, na Coreia do Sul, Joohyun Lee vive ao ritmo do calendário cristão. À medida que a Páscoa se vai aproximando, admite sentir-se cada vez mais feliz. “Jesus ressuscitou e é essa a minha esperança”, frisa o jovem acólito e catequista. “No Domingo de Páscoa, depois da missa, costumamos fazer, na paróquia, uma refeição de noodles, um prato muito popular na Coreia. É muito bom”, conta.

É quase inevitável que, depois da Jornada Mundial da Juventude, muitos dos jovens envolvidos no encontro com o Papa Francisco continuem a falar dos frutos espirituais do evento, e os transportem para a Páscoa. Para Mariana Craveiro, que fez parte do departamento de comunicação do evento e hoje trabalha na área internacional de uma seguradora, pode mesmo fazer-se uma analogia entre as duas ocasiões. “Durante algum tempo, vivemos muito só para preparar a JMJ e esse era o grande momento. Depois percebemos que, tal como a Páscoa não se encerra em si e nos dá a vida, também a Jornada não termina naquele momento e ajuda-nos no dia-a-dia”, considera.

Aos 25 anos, a jovem da paróquia de São Lucas de Freiria, Torres Vedras, conta que, à semelhança do que ocorreu no verão passado, quando conheceu jovens dos cinco continentes, e sucede atualmente com os adolescentes que acompanha na catequese, em primeiro lugar “consegue ver Deus a acontecer nos outros”.

Por isso, tem dedicado mais tempo ao grupo e à família. “Tenho tentado estimular a que, lá em casa, a Quaresma seja vivida com algum rigor, digamos assim”, diz, entre risos, contando que tem procurado rezar mais. No fundo – acrescenta – trata-se de “viver o dia-a-dia na presença de Deus”.

Olhando para os meses em que trabalhou na JMJ, Mariana Craveiro afirma que “o maior fruto” que Deus lhe deu então “foi a paciência e a calma”. “Isso ajuda-me a viver a Quaresma com mais maturidade.”

É também nas pequenas coisas que David Rodrigues, de 24 anos, tem focado a atenção nas últimas semanas. “Casei-me há pouco tempo e de repente, além do trabalho, tenho uma data de coisas para fazer: arrumar e limpar a casa, cozinhar, ir ao supermercado, ir buscar o carro ao mecânico, entre outras coisas”, conta o jovem da paróquia da Brandoa, que, no meio da azáfama, tem procurado viver ao “serviço da família e do trabalho”.