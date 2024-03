D. Manuel Clemente e Francisco Louçã debatem Cristianismo e Marxismo

Na celebração dos 50 anos da vigília da Capela do Rato e do 25 de abril de 1974, o Cardeal D. Manuel Clemente, Patriarca emérito de Lisboa e Francisco Louçã, antigo porta-voz do Bloco de Esquerda, vão dialogar sobre Cristianismo e Marxismo com moderação de Ângela Barreto Xavier.



De acordo com uma nota publicada na página da Capela do Rato, “este debate, dia 21 de março, às 19h00 tem por base o livro «Cristianismo e Marxismo em Debate dos Anos 70», um diálogo entre o padre João Resina Rodrigues e Mário Sottomayor Cardia”.