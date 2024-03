Bispos da UE apelam ao “voto responsável que promova os valores cristãos e o projeto europeu”

A comissão dos bispos católicos da União Europeia (Comece) apela, em comunicado, ao voto nas próximas eleições europeias, marcadas para junho, convidando todos os cidadãos, especialmente os católicos, a preparar-se para o ato eleitoral e a votar com responsabilidade “promovendo os valores cristãos e o projeto europeu”.

“Sabemos que a União Europeia não é perfeita e que muitas das suas políticas e propostas jurídicas não estão em conformidade com os valores cristãos e com as expectativas de muitos dos seus cidadãos, mas acreditamos” - escrevem os bispos da EU - “que somos chamados a contribuir e melhorá-la com as ferramentas que a democracia nos oferece”.

Os prelados assinalam que “é nossa responsabilidade fazer a melhor escolha possível nas próximas eleições”, aludindo aos tempos desafiantes e incertos que a Europa e o mundo atravessam.

Nesta declaração, os bispos reiteram o seu apoio ao projeto europeu de “uma Europa unida na diversidade, forte, democrática, livre, pacífica, próspera e justa da qual nos sentimos proprietários”.

Na mensagem, os responsáveis católicos não esquecem os jovens, muitos dos quais votarão pela primeira vez.

“Encorajamos os jovens a exercer o seu voto nas próximas eleições europeias e assim construir uma Europa que garanta o seu futuro e faça justiça às suas aspirações genuínas”, lê-se no documento.

Por fim, os bispos incentivam também os jovens católicos europeus que sentem o chamamento a envolver-se na política a “prepararem-se bem, tanto intelectual como moralmente, para contribuir para o bem comum num espírito de serviço à comunidade”.

A declaração foi assinada por todos os bispos delegados pelos episcopados da UE à Assembleia da Comece.

As eleições para o Parlamento Europeu vão decorrer nos vários Estados-membros, de 6 a 9 de junho de 2024.