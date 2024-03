"A Quaresma é o tempo para não nos conformarmos com a mediocridade", afirma o padre José Manuel Pereira de Almeida, em entrevista à Renascença.



As interpelações da mensagem do Papa para a Quaresma deste ano, “Através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade”, e os desafios que o tema traz ao nosso tempo, são o mote para uma conversa com o professor de Teologia Moral Social e Doutrina Social da Igreja.

Doutorado em Teologia e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa (UCP), o padre José Manuel Pereira de Almeida é secretário da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, coordenador Nacional da Pastoral da Saúde.

Médico especialista em Anatomia Patológica, é membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conselho Nacional de Saúde. É também assistente da Comissão Nacional Justiça e Paz e da Cáritas portuguesa e da Cáritas do patriarcado.

Entre outras responsabilidades, tem uma vasta experiência pastoral à frente de uma das paróquias mais centrais de Lisboa, a paróquia de Santa Isabel.

Na mensagem para a Quaresma, o Papa alia a conversão à questão da liberdade. Mas, para muitos, essa ligação não é assim tão evidente, pois há quem diga que a fé limita e é um entrave à liberdade.



Há muitas maneiras de entender a liberdade. De facto, a fé é, para os que creem, o grande ato de liberdade, de acolhimento de uma proximidade criadora e libertadora de Deus que nos faz também criadores de proximidade. O caminho que nos propõe o Papa diz, "através do deserto, Deus, guia-nos para a liberdade", é exatamente essa ideia de que a conversão não é uma coisa escura e cinzenta, é um lugar de alegria e de esperança, exatamente porque vamos ao encontro da liberdade maior.



No fundo, é como um tratamento médico, em que a pessoa tem uma ferida ou uma coisa que funciona menos bem e é preciso, às vezes, passar por uma certa dor para se tratar?



Eventualmente sim, também há tratamentos sem dor, mas a questão da dor ou do sofrimento nunca é um fim em si. De facto, não somos doloristas ou masoquistas. Os cristãos sabem que a vida comporta um certo exercício e o Papa refere que o tempo de conversão é tempo de liberdade, mas que o tempo de agir é também tempo de parar e, no caso do parar, na Quaresma, a oração, o centrar na palavra de Deus e a presença do irmão ferido são os dois lugares em que Jesus se torna mais próximo.



Para ajudar a perceber o que acabou de dizer, o Papa alerta para o risco de desejarmos poucochinho. Parte daquela imagem do exílio do povo eleito, para recordar que, no tempo de Moisés, quando se tratava de êxodo da escravidão para a liberdade, muitos acharam que, afinal, era melhor ficar agarrado aos ídolos do faraó, com medo de arriscar. Mas isso não acontece só no povo eleito.

Pois não. E, sobretudo, porque o êxodo nos é narrado com aqueles 40 anos no deserto, em que a fome e a sede motivavam saudades dos tempos em que ao menos havia comida com abundância e bebida, mesmo que isso comportasse uma condição de escravidão. E essas saudades do passado, enquanto escravidão são, de facto, uma tentação.