Prisão feminina acolhe Pavilhão da Santa Sé na Bienal de Veneza

Pela primeira vez um Papa vai à Bienal de Veneza, visitar o pavilhão da Santa Sé. Os detalhes sobre o percurso a percorrer nesse pavilhão, inserido num cárcere feminino, foi apresentado esta segunda-feira, na Sala de Imprensa do Vaticano.

O cardeal Tolentino de Mendonça, responsável pela iniciativa, sublinhou que o título da exibição, “Com os meus olhos”, ajuda a perceber a escolha de um lugar tão inesperado como é uma prisão, como forma de “chamar a nossa atenção sobre a importância do modo como responsavelmente, concebemos, exprimimos e construímos o nosso conviver social, cultural e espiritual.”

Face ao predomínio do digital e ao triunfo das tecnologias que propõem um olhar diferido e indireto, a iniciativa da Santa Sé, “ver com os meus olhos”, sublinha a necessidade de se envolver na realidade, “não como espectadores, mas como testemunhas”. O objetivo é também “juntar a experiência religiosa à experiência artística: nenhuma das duas desiste de valorizar a implicação total e anticonformista do sujeito”, disse Tolentino.

A Bienal de Veneza decorre entre 20 de abril e 24 de novembro deste ano. O pavilhão da Santa Sé, será visitado pelo Papa no domingo, 28 de abril. O cardeal português confidenciou aos jornalistas que, ao perguntar ao Santo Padre se ele estaria disponível para ir a esta Exposição Internacional, ele não hesitou em responder “com os meus olhos” vou a Veneza ver o pavilhão.

Os visitantes interessados em visitar o Pavilhão da Santa Sé, terão de se inscrever e cumprir as habituais formalidades exigidas para entrar num cárcere.