Papa visita paróquia romana e confessa alguns fiéis

O Papa Francisco esteve esta sexta-feira à tarde na paróquia de S. Pio V, em Roma, para presidir a um tempo de oração com os fiéis.

A celebração “24 horas para o Senhor” é um momento penitencial que Francisco propõe a todas as paróquias do mundo nas vésperas do quarto domingo da Quaresma.

Habitualmente, o Santo Padre tem presidido a esta celebração dentro da Basílica de S. Pedro mas, desta vez, escolheu uma paróquia romana.

Acolhido em festa por centenas de paroquianos de todas as idades, Francisco leu tranquilamente toda a homilia, onde falou do perdão de Deus como “a única via capaz de restituir uma vida e uma vista novas”.

Em jeito de diálogo, o Papa definiu o sacramento da reconciliação como “sacramento da cura e da alegria” e pediu aos presentes para repetirem com ele: ”Deus nunca se cansa de perdoar”.

Após um breve exame de consciência conduzido pelo próprio Papa, pediu também aos sacerdotes para “repor o perdão de Deus no centro da Igreja”.

Depois, à semelhança dos anos anteriores, Francisco sentou-se num canto da igreja e confessou alguns fiéis.