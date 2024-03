Na reta final da campanha para as eleições legislativas, o Ponto SJ publicou o manifesto “Por um País sonhado para todos”, no qual expressa “a visão de um Portugal mais justo e coeso, mobilizado, a crescer e com futuro”. O texto resulta da iniciativa ‘Ponto de Cruz’ que, ao longo das últimas oito semanas debateu os principais desafios do país à luz dos quatro grandes princípios da Doutrina Social da Igreja (DSI) - a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade.

À Renascença, Rita Sacramento Monteiro começa por lembrar que “esta rubrica teve duas dinâmicas, uma online e outra presencial. Através do portal e das redes sociais do Ponto SJ fomos publicando vídeos, e depois também presencialmente em quatro regiões do país - Portimão, Lisboa, Braga e Coimbra, locais onde a companhia de Jesus tem a presença, nomeadamente centros universitários e trabalho social – promovemos quatro encontros sobre desigualdades sociais, educação, economia e participação cívica e política”.

Nesses encontros procuraram “promover a reflexão e o diálogo à volta de temas importantes para Portugal, sempre numa perspetiva tripla, ou seja, pessoas que ajudassem a olhar a realidade, a lê-la e julgá-la, a perceber as causas e a raiz dos fenómenos, e depois pessoas que conhecem a ação no terreno”. No final pediram aos leitores “que enviassem um sonho para Portugal, para podermos construir este manifesto”.

Mas, o que propõe o manifesto? O texto fala “na importância de corrigir as desigualdades sociais, quebrar os ciclos de pobreza, ter um país a desenvolver-se, mas que esse desenvolvimento garanta um desenvolvimento humano integral, não comprometa o futuro das gerações e cuide da Casa Comum. Falamos também na importância da educação, numa escola atenta aos desafios e que investe na relação com os alunos, que não deixa ninguém para trás, escolas com autonomia e responsabilidade que possam, de facto, construir projetos e comunidades educativas sólidas”.

Há ainda “uma nota para a cultura, outra para os jovens que são os protagonistas do futuro do nosso país, e depois uma palavra para a realidade nacional e global, marcada pela polarização e por tantos conflitos e onde a incerteza e insegurança nos roubam a esperança. Lembramos a importância da paz e da democracia, e da importância do diálogo e das relações internacionais pautadas pela ética. Também o papel das religiões na construção dessa paz”.

Mas, para que o “sonho para Portugal” se concretize, acrescenta, “é essencial termos instituições sólidas, uma justiça acessível, célere no combate à corrupção e termos também uma imprensa livre, saudável e responsável. E confiamos para isso que os nossos políticos sejam exigentes e sérios no exercício da sua missão e ação e que sejam capazes de compromissos realistas e de consensos alargados. E terminamos dizendo que este sonho para Portugal só é possível com o contributo de todos, naquelas que são as nossas diferenças. Todos somos chamados a participar e a dar o nosso contributo, não só votando, mas também todos os dias, fazendo a nossa parte por um Portugal melhor”.

O texto - que será enviado a todos os partidos com assento parlamentar - pretende, assim, sensibilizar os políticos para a visão da Igreja em relação aos desafios do país e à realidade atual. “A Igreja Católica tem perdido alguma representatividade na sociedade, e neste caminho até às eleições não teve tanta expressão, mas está interessada em todas as matérias que têm que ver com a nossa vida coletiva e em sociedade. E tem uma visão não só pensar nos crentes, mas em todas as pessoas”, sublinha a responsável editorial do Ponto SJ, que espera que o manifesto mobilize também os cristãos. “Que se identifiquem com ele, para a construção diária do país que queremos ser e que queremos para todos, e que se empenhem também na política, porque a política não é só votarmos. O Papa Francisco tem lembrado que a boa política é construída por todos e que todos somos chamados a dar o nosso contributo para um mundo melhor”.