Bispo de Viseu convida os cristãos para as “24 horas para o Senhor”

Na mensagem a assinalar a iniciativa ‘24 horas para o Senhor’, que se realiza esta sexta-feira e sábado, em todo mundo, o bispo de Viseu apela à participação de todos neste “tempo forte de oração, de penitência e adoração ao Santíssimo Sacramento, em comunhão com o Papa Francisco, celebrado em todas as comunidades da Igreja universal”.

“Este tempo vivido em caminho Quaresmal, aviva em cada um de nós sentimentos da prática da vida cristã, que continuam sempre atuais na vida da Igreja e das nossas comunidades”

D. António Luciano defende que “é importante que cada paróquia e comunidade organize a sua vida espiritual e pastoral de modo a tornarem-se verdadeiras Escolas de Culto Eucarístico”.

“Em primeiro lugar valorizando a celebração da Eucaristia dominical e quotidiana, mas também através do apostolado da Adoração Eucarística, realizado em tempos de adoração, de Lausperene, de oração pessoal e comunitária, sobretudo a Oração da Liturgia das Horas, as invocações eucarísticas, a escuta da Palavra de Deus, a prática da Lectio Divina, o silêncio orante, a prática da penitência, o jejum, a reparação, o louvor e a ação de graças a Jesus, presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia”, explica.

E para o prelado, esta iniciativa do Papa “é um tempo propício para os cristãos viverem a sua fé adulta, promovendo neste tempo santo da Quaresma o culto eucarístico, principalmente através da prática solene da adoração eucarística”.

“O próprio Papa Francisco nos dá o exemplo, pois anunciou que vai viver o dia da próxima sexta-feira, nas ‘24 horas para o Senhor’, numa paróquia da Diocese de Roma”, escreve.

“Que nenhuma comunidade fique sem, pelo menos, promover algum tempo de oração comunitária, de jejum, prática da caridade e algumas horas de adoração solene ao Santíssimo Sacramento”

O responsável da Diocese de Viseu refere ainda que as ‘24 horas para o Senhor’ têm tido “muita aceitação por parte dos pastores e adesão dos cristãos e também de jovens, para esta experiência inovadora de adoração na Igreja”.

“Esta jornada de oração é um convite e um estímulo a renovar e revigorar o Sagrado Lausperene de tanta tradição na vida da Igreja e nas comunidades da nossa Diocese de Viseu”, aponta.

D. António Luciano recomenda aos sacerdotes e agentes pastorais que, se não for possível realizar a iniciativa nos dias previstos, “não deixem terminar a Quaresma sem promover um Retiro espiritual na sua paróquia, onde podem organizar um dia de Adoração ao Santíssimo nas suas comunidades”.

“No Ano dedicado à oração e à realização dos Congressos Eucarísticos Nacional e Internacional, vivamos espiritualmente a vida cristã com testemunho alegre, caminhando rumo ao Jubileu da Esperança do ano 2025”, conclui.