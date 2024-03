“24 horas para o Senhor”. Papa celebra em paróquia de Roma

O Papa Francisco vai celebrar, esta sexta-feira, a tradicional iniciativa quaresmal “24 horas para o Senhor”, na paróquia de São Pio V, em Roma, situada a poucos quilómetros da Casa Santa Marta, no Vaticano.

Com início marcado para as 16h30 (15h30 em Lisboa), a iniciativa, que vai já na 11ª edição, é um momento de oração e reconciliação durante o período da Quaresma desejado pelo próprio Pontífice e promovido pelo Dicastério para a Evangelização.

Segundo D. Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, pretende-se “colocar o sacramento da reconciliação novamente no centro da vida pastoral da Igreja, portanto, das nossas comunidades, das nossas paróquias, de todas as realidades eclesiais”.

“Esse é o centro da mensagem do Evangelho: a Misericórdia de Deus, que nos dá a certeza de que diante do Senhor ninguém encontrará um juiz, mas, sim, um pai que o acolhe, o consola e também lhe mostra o caminho da renovação”, acrescenta.

Neste contexto, várias paróquias e comunidades cristãs de todo o mundo vão manter as igrejas abertas durante um dia, proporcionando aos fiéis a possibilidade de um momento a sós com Deus, através da oração e da adoração, assim como a oportunidade de se confessarem.

Também em Portugal várias paróquias das diferentes dioceses vão associar-se à iniciativa que tem por lema o versículo da Carta aos Romanos: “Caminhar numa vida nova”.