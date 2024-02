Guimarães dinamiza Via Sacra solidária

A "Via Crucis - Iter Humanitatis" é uma iniciativa da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães, que, nas palavras do seu pároco, o padre Leonel Cunha, pretende "olhar para os passos últimos de Jesus e olhar também para a dor e sofrimento atuais". Esse caminho da Cruz será percorrido ao som de música ao vivo com destaque para algumas composições de autores portugueses contemporâneos.



De acordo com o Leonel Cunha, trata-se de “olhar as dores da humanidade, olhar as dores de Jesus e através da música sacra, mas também através da música contemporânea percorrer o caminho da humanidade”.

“E falamos de música pop de Pedro Abrunhosa, Carminho, Tiago Bettencourt, como a da Marisa Liz, que têm várias músicas e letras que também nos espelham muitas das dores que a humanidade atravessa”, revela.

A Via Lucis está marcada para dia 23 de março e envolve uma componente solidária.

Será paga uma entrada de 7,5 euros com a receita a reverter para o projeto de conservação e restauro da Capela de Nossa Senhora da Conceição.

“Estamos a falar de um património de interesse publico que remonta ao século XVI. Uma capela toda revestida a azulejo e talha dourada de uma beleza fenomenal. E também queremos reconstruir o seu órgão de tubos”, acrescenta o sacerdote.