A agenda do Papa Francisco para esta segunda-feira foi cancelada devido a sintomas de gripe, à semelhança do que aconteceu no sábado.

O Sumo Pontífice continua a ser afetado por "ligeiros sintomas", segundo o Vaticano, e não tem febre.

No entanto, por precaução, as audiências desta manhã de segunda-feira foram suspensas.

A gripe já tinha levado ao cancelamento da agenda de sábado do Papa. Mesmo assim, Francisco realizou este domingo o Angelus.