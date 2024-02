Presidente da Cáritas revela que quase metade dos apoios da instituição são para estrangeiros

No dia em que arranca a semana Cáritas, que inclui o habitual peditório nacional, Rita Valadas sublinha o aumento da privação severa que escapa aos dados oficiais. “Temos um aumento de pessoas a chegar aos nossos serviços, com muitos tons diferentes, consoante o território, mas acho que ainda assim está longe daquilo que é a realidade”, relata.

Nós temos como material para o lançamento da campanha o primeiro relatório sobre a pobreza, feito numa perspetiva um bocadinho diferente do que a mera avaliação dos dados estatísticos tradicionais. É um estudo que nos vem do Observatório Cáritas, coordenado pelo doutor Nuno Alves, membro da direção da Cáritas Portuguesa, e que se dedica exatamente a olhar para as questões da pobreza e a criar um instrumento que nós gostaríamos de tornar anual.

Eu acho que tem que ser. Aliás, a minha presença hoje também tem esse propósito. Porque, de facto, assistimos a muito, muito, muito discurso, com muito, muito pouca atenção às mãos vulneráveis, pelo menos à temática da pobreza. E as pessoas não podem esquecer-se. É impossível olharmos para a realidade portuguesa e não vermos, não ouvirmos aquilo que nos vem do território, que é uma situação muito complexa. Não há melhoras e nós precisamos de olhar sobre os caminhos. Nós temos de ser capazes de fazer alguma coisa.

A Semana Caritas, este ano, coincide com um período eleitoral. A oportunidade é favorável para tornar mais pública a preocupação com o combate à pobreza, com as temáticas da exclusão, que parecem estar algo longe do atual debate político?

Depois, perceberam que sem um apoio continuado isso não acontece e isso não está na sua maneira de estar na vida. E isso, a mim, confesso que me preocupa muito porque podemos desfazermo-nos em tentativas de campanhas, de chegar às pessoas, de lhes dar apoios pontuais, até de participar, sempre que podemos e somos chamados a isso, na discussão de medidas de política novas, de novos sonhos e novos tesouros para enfrentar esta situação, mas não conseguimos fazer nada se as pessoas desistirem.

A pobreza invisível já existe, já existe também onde também estão essas situações de pobreza envergonhada, mas aquilo que eu estava aqui a falar é, nessa pobreza envergonhada, das situações de crise que acabaram por fazer com que se aproximassem da Cáritas muitas pessoas que, apesar de terem lutado contra essa visibilidade da sua situação crítica, ousaram pedir apoio e acharam que iam conseguir com esse apoio.

Falámos durante muitos anos da pobreza envergonhada. O que me está a dizer é que vai começar a haver uma pobreza invisível, com as pessoas a desaparecem do radar?

Nós temos um aumento de pessoas a chegar aos nossos serviços, com muitos tons diferentes, consoante o território, mas que eu acho que ainda assim está longe daquilo que é a realidade, porque nós também nos apercebemos de que vão-se somando situações críticas à situação social portuguesa e as pessoas que nós apoiamos são as mesmas. Surgem situações novas, mas as mesmas cuja situação de vida não mudou, acabam por desaparecer. As pessoas estão um bocadinho a desesperançar e não querem depender de um apoio mensal ou de limitação, não querem isso, e começam a afastar-se. O esforço é condicionado pela sua vontade de garantir que não ficam sem esperança.

Eu costumo dizer que nós temos uma variação da nossa pobreza mais resistente, que há muitos, muitos, muitos anos, desde o século passado, que variam entre 16% e 22%, e o risco da pobreza é calculado com base numa mediana de um valor de rendimento. Quando o rendimento varia, imagine, sobe o salário mínimo nacional, varia a percentagem de pobres. Na realidade, não muda nada quando se decide alterar o valor do salário mínimo, porque aumenta o rendimento médio. Qualquer mudança nos dados do rendimento provoca uma alteração sobre a estatística, mas não sobre a situação das pessoas. A Cáritas tem este trunfo de estar muito, muito, muito, muito próximo, e aquilo que nós temos feito é um esforço enorme, com um esforço voluntário de muitos investigadores e colaboradores, para ver como é que conseguimos transformar esta visão que temos num dado útil para a ação e para o conhecimento do problema. E este é um primeiro passo.

Temos que olhar para as medidas políticas de uma forma ativa. Não pode ser só a nossa escuta que é ativa, o nosso olhar atento. As medidas políticas também têm que fazer esse esforço, porque não podemos confortar-nos. Temos esta medida, aquela medida. Até discutir, porque aquilo que é sério e certo em determinado momento pode perder a sua importância e a sua prioridade. Sabemos que não somos um país rico. Sabemos que temos dificuldade, mas temos a obrigação de dar consistência e efetividade às medidas políticas que são possíveis em cima da mesa.

Nós temos vindo a falar nisso. Não são as medidas políticas que estão a falhar - estão é desadequadas à realidade. Não podemos olhar para a situação social como fosse uma realidade imutável. A realidade muda e as medidas políticas não podem não mudar: têm que se adaptar à realidade, juntando também as próprias pessoas em situação de crise à resolução destes problemas. Tem que haver envolvimento. A questão da participação na resolução dos problemas de cada um e a participação dos recursos, falados de uma forma holística, que todos nós temos, tem que contribuir para ajudar a resolver problemas. Às vezes, acontecem coisas mais estranhas. Acontecem situações em que o facto de uma pessoa conseguir vencer uma situação de rutura de pobreza, retira-a da possibilidade de outros apoios porque fica fora dos critérios. E estas coisas deviam-nos convocar com muita proximidade. E são críticas para todas as situações de problema e para todas as vulnerabilidades que nós temos.

Quem trabalha nesta área do combate à pobreza fala, muitas vezes, da necessidade de avaliar as medidas. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que 10% da população empregada está em risco de pobreza. Estes dados mostram que as respostas sociais estão a falhar?

As coisas para as quais não olhamos e não vemos acontecem na mesma. Todos nós temos alguns recursos e eu não estou a falar só de recursos financeiros. Há muitos recursos que temos enquanto pessoas, recursos que têm que ser postos em cima da mesa para tentar amaciar a situação de crise que muitos portugueses estão a viver.

No novo quadro político que se avizinha é de esperar uma atenção muito particular à situação dos trabalhadores pobres, uma vez que essa é uma realidade para a qual também não temos olhado muito e que tem crescido?

Tirando a questão da sua pergunta em relação ao quadro político. que eu não sei qual vai ser, a Caritas tem esta preocupação. Realmente, diria que as pessoas poderiam ter também esta consciência. Há sempre uns murros de estômago que são temporários. Eu lembro-me que, na outra situação de crise, o nosso murro no estômago foi o duplo desemprego dos casais. Eu diria que o murro no estômago, hoje, é que o emprego já não é garantia de fuga à pobreza. E isso, claro que do ponto de vista político é muito exigente e devia ser prioridade. O emprego é aquilo que nós podemos, de forma autónoma, fazer, investir para resolver esta situação, que é não cair na situação de pobreza. Então, do ponto de vista político, isso tem que ser visto com muita seriedade, porque o emprego digno e o salário justo são duas coisas que não podem estar fora do panorama da discussão de políticas e da política.

Nós não separamos as pessoas que têm emprego das pessoas que não têm emprego. Nós ajudamos a quem pede e precisa, quem está em situação de grande fragilidade ou tem alguma vulnerabilidade acrescida é nosso parceiro deste caminho.

Do ponto de vista da análise da situação, o nosso observatório vai, com certeza, continuar a acompanhar esta realidade. Estamos a tentar encontrar formas de tornar visível muitos dados que nós não temos vindo a saber pôr em cima da mesa, traznedo-os para a discussão. Passámos pela situação do SEGASP (Sistema de Gestão do Atendimento Social de Proximidade) e agora estamos a procurar uma forma de todo o caminho do SEGASP, que era um sistema de gestão de dados a ser colocado numa plataforma flexível, que seja fácil de utilizar por todas as pessoas com que nós temos relação e que são radares do território.

Vamos estar com essa preocupação, mas, para nós, em termos da ação de inserção, se pudermos fazer com que as pessoas não desistam de trabalhar, porque de facto isso não é solução de vida, para nós é muito importante. Porque há quem faça isso.