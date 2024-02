Legislativas 2024. Patriarca de Lisboa preocupado com portugueses "cansados"

No evento organizado pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, D. Rui Valério, o primeiro de oito oradores da noite, sublinhou que “o mundo novo que esperamos começa a acontecer dentro de cada um de nós” e pediu que “cada um se deixe transformar pela força de Deus que é força de transformação do mundo”.

Ainda a propósito do conflito na Ucrânia, D. Rui Valério enfatizou também o papel da esperança. “Acredito profundamente que, uma vez mais, não estaremos sozinhos a combater um inimigo atroz, que já deu provas mais do que evidentes de que não tem qualquer noção do que é o respeito do outro. Deus, como ao longo de toda a história, não nos vai deixar sozinhos”, sublinhou, dizendo que estará “sempre ao lado daqueles que sofrem, ao lado da Ucrânia."

“Como é possível que [este conflito aconteça] num continente que viu nascer dentro de si, à sombra do cristianismo, o sentido da dignidade do ser humano, do respeito pela vida? Como é possível que, em pleno século XXI, tenhamos vindo a assistir sistematicamente à morte de inocentes, à destruição de escolas e hospitais, inclusivamente à morte bárbara de doentes e civis? São muitas questões e poucas respostas”, disse à Renascença

D. Rui Valério foi também confrontado com a passagem do segundo aniversário da guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia, tendo definido a situação como uma “vergonha”.

Estas declarações foram feitas à margem do Faith’s Night Out, evento que decorreu este sábado, em Lisboa, e que reuniu oito testemunhos sobre fé e esperança - “É na Esperança que somos salvos” é o tema da edição de 2024.

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, assume estar preocupado com os portugueses que estão “cansados com tantas dificuldades”.

A noite no Centro de Congressos de Lisboa ficou, também, marcada pelo testemunho de Norina Sohail, refugiada afegã que partilhou a sua história de luta pelo acesso à educação. Aos seis anos começou a trabalhar na tecelagem e só aos 14 conseguiu entrar na escola. Tornou-se ativista, e com a ascensão dos talibãs ao poder no Afeganistão, veio para Portugal. Apesar de ter começado a trabalhar na agricultura, não desistiu de prosseguir estudos. Hoje é aluna de Comunicação na Universidade Católica e espera um dia tornar-se jornalista.

“Se nos apoiarmos uns aos outros, a vida é mais bonita. Estive rodeada de pessoas boas”, contou diante de um auditório composto por cerca de mil pessoas. “Espero que todos possam sonhar. Dá-nos esperança.”

À família Diniz, também oradora no evento, coube partilhar o impacto da adoção do seu filho mais novo, um menino com 99% de incapacidade. “Ao contrário do que se seria a expectativa, nestes 11 anos em nossa casa o Bernardo tem sido fonte de esperança para nós e para tantas pessoas nos sítios por onde passa”, disse Rui Diniz, que é presidente da comissão executiva da CUF.

O responsável partilhou ainda que a chegada do filho mais novo fez com que a família se envolvesse em iniciativas de promoção da integração das pessoas com deficiência, como o “Inclusive Community Forum”, dinamizado pela Nova SBE. “Todos somos chamados a acolher na comunidade pessoas com deficiência”, sublinhou.

Noutra intervenção, a psicóloga Margarida Cordo afirmou que “estamos num tempo de exterioridade, de forma sem conteúdo” e convidou o auditório a “olhar para dentro”. “Sem esperança e sem propósito, viver não tem sentido. O homem não sobrevive sem esperança”, disse, acrescentando ainda que “a esperança é a vacina contra o desanimo”. A especialista alertou ainda para perigos da inteligência artificial, que, “quando desregulada nos rouba a esperança”. Quase no final da exposição, Margarida Cordo lembrou ainda que “só fazendo a nossa parte podemos esperar que o futuro seja melhor”. “Isto é a confiança, a esperança”, destacou.

A edição 2024 do Faith’s Night Out contou ainda com a atriz Ana Brito e Cunha que, depois de anos mais afastada da Igreja, fez o crisma aos 30 anos e a partir daí começou a aprofundar a relação com Deus. “É fundamental treinar o coração para o bem”, disse, numa intervenção em que começou por partilhar uma oração escrita por si.

[notícia atualizada às 8h10 de 25 de fevereiro]