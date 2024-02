D. Rui Valério sobre a Guerra na Ucrânia: “Acredito que não estaremos sozinhos a combater um inimigo atroz”

Dois anos depois do início da guerra na Ucrânia, D. Rui Valério descreve a situação como uma “vergonha”. “Como é possível que [este conflito aconteça] num continente que viu nascer dentro de si, à sombra do cristianismo, o sentido da dignidade do ser humano, do respeito pela vida? Como é possível que, em pleno século XXI, tenhamos vindo a assistir sistematicamente à morte de inocentes, à destruição de escolas e hospitais, inclusivamente à morte bárbara de doentes e civis? São muitas questões e poucas respostas”, afirmou à Renascença à margem do Faith’s Night Out, evento que decorreu este sábado, em Lisboa, e que reuniu oito testemunhos sobre fé e esperança (“É na Esperança que somos salvos” é o tema da edição de 2024).

Ainda a propósito do conflito na Ucrânia, D. Rui Valério enfatizou o papel da esperança. “Acredito profundamente que, uma vez mais, não estaremos sozinhos a combater um inimigo atroz, que já deu provas mais do que evidentes de que não tem qualquer noção do que é o respeito do outro. Deus, como ao longo de toda a história, não nos vai deixar sozinhos”, sublinhou, dizendo que estará “sempre ao lado daqueles que sofrem, ao lado da Ucrânia”.

Questionado sobre a campanha para as legislativas, D. Rui Valério assume estar preocupado com os portugueses que estão “cansados com tantas dificuldades”. “É de esperança que necessitamos. A esperança é a força que nos mobiliza para começarmos a construir um Portugal capaz de acolher e reter os jovens, capaz de conceder aos trabalhadores salários dignos, capaz de não ver crescer redes de pobreza”, disse.

No evento organizado pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, D. Rui Valério, o primeiro de oito oradores da noite, sublinhou que “o mundo novo que esperamos começa a acontecer dentro de cada um de nós” e pediu que “cada um se deixe transformar pela força de Deus que é força de transformação do mundo”. Ao longo da sua intervenção, o Patriarca frisou que “nada como a esperança e a salvação são tão cristãos”.