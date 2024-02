Santuário de Cerejais promove retiro sobre o luto

“O Processo de Luto à Luz da Fé” é o mote para o retiro espiritual promovido pelo Santuário do Imaculado Coração de Maria, na Diocese de Bragança-Miranda, em parceria com a Paróquia de São Pedro de Alfândega da Fé.

A iniciativa está marcada para dia 9 de março e visa proporcionar um tempo de paragem e de encontro com Deus.

“Vivemos tempos conturbados, tempos onde é difícil estarmos a sós connosco mesmos, em parar para cuidar de nós, para retemperar forças, para nos posicionarmos em ordem a um bem maior e em parar para respirar a vida, particularmente, a vida de Deus e na comunhão com Ele”, observa o padre Manuel Ribeiro.

Neste contexto, o retiro “pretende ser uma oportunidade única para pararmos, para respirarmos e para ressignificar a nossa vida e as nossas opções fundamentais, particularmente no que à dor e ao luto dizem respeito”, acrescenta.

De acordo com o sacerdote, o encontro seguirá “uma metodologia assente no silêncio, na escuta da Palavra e no diálogo íntimo com Deus, com o objetivo último de trabalharmos a dor e o seu processo à luz do Evangelho, compreendendo-o e aceitando-o como uma plena configuração de Cristo Jesus”.

“Este retiro será um tempo privilegiado para nos questionarmos sobre o luto e como nos posicionamos diante e perante ele”, assinala.

O retiro destina-se ao público em geral, com idade superior a 16 anos, e decorrerá no Santuário do Imaculado Coração de Maria, entre as 9h e as 18h.