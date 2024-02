D. José Ornelas lembra crianças vítimas da guerra e da fome

O bispo da diocese de Leiria-Fátima lembrou nesta terça-feira as crianças vítimas da guerra e da fome.

Para o bispo, Francisco e Jacinta “foram simplesmente crianças, e deixaram-se maravilhar pelo esplendor do olhar de Maria, a Mãe, e aprenderam a olhar para Deus, com a confiança de quem olha para os pais, e isso deu lhes uma grande força para suportar todos os sofrimentos”.

Considerando que “não se pode ser filho do Pai do Céu e odiar ou tratar mal quem quer que seja”, D. José Ornelas afirmou que hoje este “aviso” é “necessário”, tendo em conta os “milhares e milhares de crianças assassinadas, pelos bombardeamentos em Gaza, no Iémen, no Sudão, na Síria, e em tantas outras guerras”.