Abusos. Igreja reafirma “total disponibilidade para acolher e escutar as vítimas”

A Igreja reafirma “total disponibilidade para acolher e escutar as vítimas” de abusos.

Em comunicado, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) relata a presença de alguns representantes do Grupo VITA na sua reunião de segunda-feira, em Fátima, “para entregar uma primeira proposta, de possíveis critérios a seguir na atribuição de uma reparação moral, em termos financeiros, às vitimas de abuso sexual de crianças no seio da Igreja Católica em Portugal”.

O documento adianta que “foram traçadas linhas de continuação do diálogo encetado, de modo a configurar uma proposta de procedimentos que envolva as Comissões Diocesanas da Proteção de menores, a qual será apresentada à Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa”. A próxima Assembleia Plenária da CEP vai decorrer em Fátima de 8 a 11 de abril.

O comunicado volta a afirma que “a Igreja Católica em Portugal continua a manifestar a sua total disponibilidade para acolher e escutar as vítimas a quem foram infligidas tão duras vivências, através do Grupo VITA, das Comissões Diocesanas ou de encontros diretos com Bispos em cada uma das Dioceses”, e reafirma “a sua firmeza na implementação de uma cultura de proteção e cuidado das crianças, jovens e adultos vulneráveis no âmbito eclesial, contribuindo também para o diálogo sobre a violência sexual de crianças na sociedade em geral”.