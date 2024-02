Arcebispo de Cantuária. "Falei [com Marcelo] de futebol, Deus, a guerra na Ucrânia e na Terra Santa"

Justin Welby, arcebispo de Cantuária (líder espiritual da Comunhão Anglicana) veio a Portugal para a abertura do 100º Sínodo Diocesano da Igreja Lusitana (confissão portuguesa Anglicana). O religioso deu uma entrevista à Renascença, na paróquia da Sagrada Família em Belas, onde abordou temas como o Papa Francisco, Marcelo Rebelo de Sousa e futebol. Durante a visita canónica, o arcebispo de Cantuária reuniu-se com líderes religioso de outras confissões, com o Presidente da República e visitou igrejas Anglicanas no distrito de Lisboa. Veio a Portugal para a abertura do Sínodo Diocesano da Igreja Lusitana. Qual a sua mensagem para os Anglicanos portugueses? No centro da minha mensagem está a ideia de que a vida cristã começa com a nossa confiança em Deus. Tanto para cada um de nós, individualmente, como para o futuro em termos de salvação, como também para o futuro da Igreja. Portanto, não tenham medo. Este Sínodo é importante para os Anglicanos? A nível mundial existem muitos Anglicanos e muitas igrejas, provavelmente a maioria não sabe da existência deste Sínodo, mas para os Anglicanos portugueses é muito importante. É o 100º Sínodo que realizam e reflete uma igreja em crescimento e cheia de vida.

Ontem teve a oportunidade de falar com outros líderes religiosos. Foi um encontro frutífero? Só o tempo o dirá. Penso que foi um encontro útil no sentido de permitir falar sobre assuntos importantes e não apenas sermos educados uns com os outros, mas ir a um nível mais profundo de amizade. O diálogo ecuménico e inter-religioso está num bom caminho em Portugal? Sinceramente, não sei. Os encontros que tive foram bons. Mas em 24 horas não se consegue recolher informação suficiente. A Igreja Católica também está num processo sinodal. O exemplo Anglicano pode ajudar? Sim, definitivamente. Pode ajudar a apontar o que fazer e o que não fazer. É preciso evitar os nossos erros e provavelmente aprender com as coisas que funcionam bem. O envolvimento dos leigos e do clero, e não apenas dos bispos. Recentemente, li um relatório de um dos nossos bispos que esteve presente em todo o sínodo da sinodalidade, e ele dizia que foi uma experiência profundamente marcante. Foi muito bem preparado, e aprendemos muito sobre como fazer melhor as coisas para o nosso sínodo, a partir do que eles fizeram no Vaticano.

Como é a sua relação com o Papa Francisco? Do meu ponto de vista, penso que é muito boa. Gostamos da companhia um do outro. Rimos das piadas um do outro, expressamos opiniões diferentes um do outro. Rezamos um pelo outro. Encontrou-se com ele algumas vezes. Uma delas foi numa visita ao Sudão do Sul que teve como objetivo o diálogo ecuménico. Foi um bom exemplo do que é a cooperação entre diferentes igrejas cristãs? Não foi apenas um bom exemplo, foi também um exemplo único. Nunca houve registo de uma viagem deste género na história do cristianismo. Há outros planos para viagens semelhantes no futuro? Depende mais do Papa do que de mim. Ele é mais velho do que eu.