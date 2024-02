Arcebispo de Cantuária pede em Lisboa um "novo humanismo" em tempos de guerra

Na saudação inicial, o bispo da Igreja Lusitana, anfitrião da visita de dois dias do arcebispo da Cantuária, afirmou que a instituição tem feito uma forte aposta no ecumenismo religioso.

Ao celebrar os cem anos do Sínodo Diocesano, "a Igreja Lusitana só se compreende a si mesma na abertura e no caminhar ecuménico com as outras igrejas, para que a unidade visível dos cristãos seja cada mais uma realidade para que o mundo creia em Jesus Cristo", afirmou Jorge Pina Cabral.

Agradecendo a presença do arcebispo da Cantuária e primaz da Igreja de Inglaterra, o bispo português saudou o "seu exemplo de vida e compromisso cristão, pelo seu ministério e incansável trabalho pela reconciliação e unidade, pela sua voz profética e de pacificador e corajosa presença em palcos de guerra e de violência, como recentemente aconteceu em Israel e Ucrânia".

Na cerimónia estiveram presentes o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, Vera Jardim, e do núncio apostólico da Igreja Católica em Portugal, Ivo Scapolo.

O programa de Welby teve início na manhã de hoje na Catedral de S. Paulo (ex-Convento dos Marianos), em Lisboa, com um encontro com líderes religiosos e ecuménicos em Portugal.