Obras urgentes avançam na Igreja Matriz de Ponte da Barca

A Igreja Matriz de Ponte da Barca, classificada como Monumento Nacional em 1910, vai receber obras de restauro e conservação.

Segundo a autarquia, “numa primeira fase será realizada uma intervenção de emergência destinada aos trabalhos de limpeza, reparação e conservação da cobertura e fachadas, de modo a evitar as infiltrações de água. Posteriormente, proceder-se-á à reabilitação e restauro geral do imóvel, designadamente do seu interior e espaços adjacentes”.

Para o presidente da Câmara, Augusto Marinho, esta intervenção “é urgente e representa um compromisso essencial com a preservação do património histórico de Ponte da Barca”.

Augusto Marinho acredita que, depois de vários meses de intensos contactos promovidos pela Câmara Municipal junto das diversas instituições, “a recuperação da Igreja Matriz será uma realidade, partindo de imediato numa primeira fase correspondente à salvaguarda do telhado deste edifício classificado”.

Para o efeito será celebrado um protocolo entre o município, a ESTAMO - Participações Imobiliárias, S.A., (empresa pública que detém o património do Estado) o Património Cultural, IP. e a Paróquia de S. João Baptista de Ponte da Barca.

De acordo com o protoloco, a autarquia assume o papel de entidade adjudicante nos procedimentos pré-contratuais e contratuais, conforme previsto no Código dos Contratos Públicos enquanto a ESTAMO irá colaborar na gestão integrada do património imobiliário do Estado, garantindo a viabilização das intervenções necessárias na igreja.

Por sua vez, o Património Cultural, IP. compromete-se a “assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no que diz respeito à salvaguarda, conservação, restauro, valorização, divulgação e internacionalização do património cultural, uma vez que o edifício da Igreja Matriz pertence formalmente a esta instituição do Estado”.

“Além disso, poderá mobilizar recursos do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural para financiar as medidas necessárias à proteção da igreja”, lê-se na nota enviada à Renascença.

De acordo com a informação disponibilizada, a Paróquia de S. João Baptista de Ponte da Barca “participará ativamente no processo, colaborando na definição das necessidades específicas da igreja e na promoção da sua fruição cultural junto da comunidade local e dos visitantes”.

A autarquia de Ponte da Barca assinala, ainda que o protocolo estabelecido entre as várias entidades “representa um passo significativo na preservação do património cultural e reforça o compromisso das entidades envolvidas com a valorização do legado histórico e arquitetónico do país”.