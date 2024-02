Igreja Católica vai estar na Bolsa de Turismo de Lisboa

A Pastoral do Turismo - Portugal (PTP) e o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBCI) vão participar na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre de 28 de fevereiro a 3 de março de 2024.

“Acreditamos que este será um momento importante, até porque teremos um programa de iniciativas muito consistente e com a colaboração de várias dioceses, o que muito nos alegra”, adianta o diretor da PTP, padre Miguel Lopes.

O sacerdote convida “todos os interessados - visitantes, agentes ligados ao turismo, jornalistas - a passarem pelo stand dedicado ao Turismo Religioso e Espiritual, um dos temas com manifesta relevância na BTL deste ano”, assinalando que tal “demonstra o reconhecimento da importância que este setor desempenha no âmbito da atividade turística em Portugal”.

A presença da Igreja na BTL resulta de “um convite da Câmara de Ourém, que junta no seu espaço diversas instituições, procurando dar grande destaque à temática do Turismo Religioso e Espiritual”, informa a Conferência Episcopal Portuguesa, acrescentando que os dois organismos da CEP vão partilhar o espaço e as iniciativas ao longo dos dias do evento.

O objetivo – esclarece a CEP - passa por “dar a conhecer o património religioso existente em Portugal e promover a identidade cristã, que se associa a uma forma de estar ligada à tolerância, ao respeito pelas pessoas e ambiente, pelo bem-estar material e emocional, ou seja, pela sustentabilidade e ecologia integral”.