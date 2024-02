​"Na velhice não me abandones" é o lema para o Dia mundial dos idosos

A solidão dos idosos preocupa o Papa que, este ano, escolheu para o próximo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos o lema "Na velhice não me abandones”.



Um comunicado da Santa Sé refere que a frase foi retirada do Salmo 71 para valorizar a súplica de um idoso na sua história de amizade com Deus. De olhos postos no próximo Jubileu de 2025, o tema também se insere neste ano de preparação para o Jubileu, que agora decorre, dedicado à oração, como pediu o Papa Francisco.

“Ao valorizar os dons dos avós e dos idosos e a sua contribuição para a vida da Igreja, a celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos visa promover o compromisso de cada comunidade eclesial em construir laços entre as gerações e combater a solidão”, sublinha a Santa Sé.

Neste contexto, o Dicastério para os Leigos, Família e Vida convida as paróquias, dioceses, organizações associativas e comunidades eclesiais do mundo inteiro a prepararem-se espiritualmente e com iniciativas pastorais para o evento, nomeadamente, na promoção da cultura do encontro e criação de espaços de partilha e escuta.

Para ajudar na realização destas iniciativas, o Vaticano disponibilizará brevemente, no site www.laityfamilylife.va. um kit pastoral específico.