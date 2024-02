Arcebispo de Cantuária vem a Portugal a convite da Igreja Anglicana

O próximo fim de semana assume uma importância particular para a Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, pertencente à Comunhão Anglicana, que recebe o seu líder espiritual, o Arcebispo de Cantuária, Justin Welby.

A razão da visita é a abertura do 100.º Sínodo da Igreja Lusitana, mas o bispo diocesano, Jorge Pina Cabral, atribui-lhe outro significado: "A visita do senhor Arcebispo de Cantuária, nosso Metropolita e líder espiritual da Comunhão Anglicana, é um reconhecimento da missão e do trabalho que a Igreja Lusitana tem desenvolvido".

"Ao assinalarmos já o 100.º sínodo diocesano, a presença do senhor arcebispo vem dar um reconhecimento e, ao mesmo tempo, também um apoio, um estímulo muito forte, ao trabalho da nossa igreja", acrescenta o bispo, que lidera uma diocese composta por 14 comunidades de norte a sul do país, congregando cerca de cinco mil membros, entre "batizados, simpatizantes, amigos".

Jorge Pina Cabral, em entrevista à agência Lusa na Catedral de S. Paulo, antigo convento dos Marianos, em Lisboa - o Centro Diocesano localiza-se em Gaia -, sublinha que a Igreja Lusitana "pertence à grande família da Comunhão Anglicana e é uma igreja nacional" que celebra 144 anos.

É uma igreja constituída em Portugal em 1880 em Lisboa, sendo "uma igreja que é uma via intermédia entre o catolicismo romano e as igrejas protestantes", explica, sublinhando que "é uma igreja desde a sua origem fortemente inculturada, e ao mesmo tempo uma igreja ecuménica, na medida em que procura estabelecer as relações com as outras igrejas, fortemente empenhada no Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) e também, de há uns anos a esta parte, no diálogo inter-religioso".