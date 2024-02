Organista do Papa evoca Pastorinhos em concerto em Fátima

Tem entrada gratuita o concerto que Josep Solé Coll, o organista titular da Basílica de São Pedro no Vaticano vem dar a Fátima no próximo domingo, dia 18 às 15h30. O espetáculo que será evocativo dos Pastorinhos Jacinta e Francisco decorre no âmbito da Festa Litúrgica dos Santos Pastorinhos.

Em comunicado, o Santuário de Fátima indica que o concerto marcado para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, conta, além de Josep Solé Coll, com a participação do coro masculino Voces Verbi

“A Festa Litúrgica dos Santos Pastorinhos realiza-se anualmente a 20 de fevereiro e motiva a promoção de diversas iniciativas por parte do Santuário de Fátima. Entre elas, encontra-se o concerto que, este ano, é realizado em parceria com o VIII Ciclo de Órgão de Torres Vedras”, indica o Santuário.