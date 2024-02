Bispo da Guarda desafia ao “cuidado uns pelos outros” e pela “casa comum”

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, afirma que a Quaresma é “um forte apelo à responsabilidade das pessoas e das comunidades para reverem as suas vidas” e desafia os cristãos a terem o cuidado que Deus tem por cada pessoa.

“É tempo para revivermos o cuidado que Deus tem por todos e cada um de nós, pois Ele vem, uma e outra vez, e surpreende-nos com a sua presença e com os caminhos novos que nos aponta; e também para despertarmos em nós a obrigação de cuidarmos bem uns dos outros e da própria casa comum que habitamos”, escreve.

O prelado assinala ainda que “precisamos, por isso, de cultivar a vigilância sobre as nossas pessoas e sobre a vida da Igreja e do próprio mundo, quer para sentirmos o cuidado de Deus, quer para reforçarmos o nosso”.

Segundo D. Manuel Felício, “o encontro mais intenso com a Palavra de Deus e a oração, assim como o cuidado dos outros, especialmente quando os outros são os mais fracos e vulneráveis, têm de fazer parte do nosso programa quaresmal”.

O prelado aponta também à “revisão de vida, através do exame de consciência mais apurado e a procura do perdão do Senhor no Sacramento da Reconciliação”, observando que são “caminho que não podemos dispensar”.

“Ajudam-nos momentos de paragem, para leitura da nossa vida pessoal e comunitária, à luz da Palavra de Deus. E os retiros, recoleções e outros momentos de reflexão e oração propostos pelos programas quaresmais das comunidades, sejam de paróquias, de arciprestado ou outros, constituem oportunidades que temos de saber aproveitar”, realça.

A finalizar a mensagem, o bispo da Guarda informa que a renúncia quaresmal da diocese é destinada ao centro missionário da Liga dos Servos de Jesus, em Angola.

“Este centro missionário consta de uma escola do ensino básico que, agora sob orientação do bispo diocesano local, acolhe 500 alunos. Ao lado, há um centro de espiritualidade, que a pandemia obrigou a fechar. É especialmente para a reabertura deste centro missionário de espiritualidade que queremos dirigir o nosso contributo da renúncia quaresmal, contando com a cooperação dos missionários da Boa Nova”, completa.