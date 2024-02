Santuário de Fátima recebeu 6,8 milhões de peregrinos em 2023

O Santuário de Fátima acolheu 6,8 milhões de peregrinos nas celebrações de 2023. O número foi revelado esta quinta-feira, no 45. º Encontro de Hoteleiros e Responsáveis de Casas Religiosas que Acolhem Peregrinos em Fátima.

De acordo com o Santuário, o número representa um aumento de 39% face a 2022 e de 9% face a 2019, o último ano antes de 2023 cujos números não foram afetados pela pandemia de covid-19.

Os números de 2023 "entram em linha de conta com o que se registava antes da pandemia: desde 2010, ano do início das comemorações do Centenário das Aparições, que a média de peregrinos se situava entre os 5 e os 7 milhões, com exceção do próprio ano de 2017", quando foi celebrado o Centenário das Aparições.

Segundo o Santuário de Fátima, o número de peregrinos em 2023 foi potenciado pelos mais de 1,1 milhões de "jovens que vieram à Cova da Iria no âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023".

O Santuário recebeu, também, 4.779 grupos, com 3.618 a serem estrangeiros. Ao todo, pessoas de 94 países fizeram a peregrinação a Fátima, principalmente a partir de Espanha, Itália e Polónia.

Para o Santuário de Fátima, os números "revelam que Fátima é lugar de muitos trânsitos, onde sempre há espaço para todos".