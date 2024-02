Semana Santa de Braga vai ter espaço museológico

As Solenidades da Quaresma, da Semana Santa e da Páscoa de Braga vão ter um espaço museológico.

A Torre Medieval na cidade é o local escolhido para acolher o futuro centro interpretativo que deverá abrir portas, o mais tardar, até 2026.

“Vamos ainda este ano tentar fazer a recolha do maior número possível de imagens e de outros materiais para trabalharmos. Se possível, em 2025, mas se não for, sabemos que em 2026 é de certeza”, garantiu, esta quarta-feira, o presidente da comissão organizadora das solenidades da Semana Santa de Braga, durante a apresentação do programa do evento religioso.

“É um objetivo que temos já há algum tempo”, apontou o responsável, explicando que o espaço vai funcionar em parceria com o Museu XII e que vai permitir aos visitantes “experienciar durante todo o ano a forma como vivemos e celebramos a Quaresma e a Pascoa”.

As celebrações na Sé, as procissões e as expressões de fé estão no centro da programação da Semana Santa de Braga que, pela primeira vez, vai contar com um momento de oração na noite de Domingo de Ramos dedicado aos mais jovens.

“Este ano temos de facto uma oração ao estilo Taizé onde estão convidados os jovens da arquidiocese e que é animado pelo Departamento Pastoral da Pastoral dos Jovens”, adiantou. A ideia é “transmitirmos aos mais novos o que nós próprios também recebemos, que é uma herança muito valiosa”. "É um dos aspetos que estamos a trabalhar que é a envolvência das gerações mais jovens”, concluiu.

As celebrações na Sé, as procissões e as expressões de fé estão no centro da programação das Solenidades da Quaresma, Semana Santa e da Páscoa que conta, em paralelo, com programa cultural, que arranca a 15 de março com um concerto na Catedral.