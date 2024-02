Economia de Francisco e Inteligência Artificial em debate

"O trabalho num mundo globalizado: novas configurações e novos desafios", é o tema das Jornadas que arrancam esta segunda-feira e que se prolongam até à próxima quinta-feira.

Em entrevista à Renascença, o responsável que adianta que “as novas configurações que vamos tendo das multinacionais, do teletrabalho” são “novos desafios que se colocam, mesmo até ao modo como, sendo cristãos, vivemos e respondemos a toda esta problemática”.

“São questões a que a Igreja não se pode alhear; tem que as enfrentar porque muitas vezes, esta globalização promove o anonimato, e até uma certa despersonalização. Numa sociedade onde as pessoas deixam de ter rosto para ter um número, muitas vezes cometemos o grande erro de não sermos capazes de olhar o rosto da pessoa, de escutar os seus anseios, de procurar também compreender os seus problemas”, alerta.

O padre Abel Canavarro sublinha o quão é importante que “a pessoa se realize naquilo que faz”; e que “o trabalho surja como uma vocação para que não aumente a agressividade, porque se faz aquilo que não se gosta”. O responsável adianta que “hoje em dia, parece que nós fazemos o que aparece para poder ganhar o bem material que daí pode surgir, e esta é também uma questão que merece a nossa reflexão”. “Esta é uma questão à qual a economia de Francisco, de alguma forma, procura, também, responder”, acrescenta.

E para falar da economia de Francisco “e percebermos como a Igreja vai respondendo a estes problemas e que iniciativas vai sugerindo, nós trazemos, também, a este encontro, um italiano, Luigino Bruni, que é um dos principais incentivadores daquilo que é a economia de Francisco”.

Embora “num primeiro momento a Inteligência Artificial não fosse tema de discussão”, o padre Abel Canavarro reconhece que, ainda que indiretamente “num debate sobre as questões do trabalho não falar de inteligência artificial seria iludirmos uma questão da atualidade, uma questão que pode ainda não ser algo de premente no presente, mas que no futuro, certamente nos vai colocar muitas interrogações e muitos problemas”.

“E é sempre importante aflorar aquilo que o Santo Padre tem dito sobre o assunto”, remata.