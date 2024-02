O Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde quer relembrar à comunidade cristã que os doentes devem estar incluídos na Igreja e não só nas celebrações do Dia Mundial do Doente.

“Não podem ser vistos como uma retaguarda orante, bem pelo contrário”, conta à Renascença a diretora do Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde, Maria do Rosário Rodrigues.

“Escutar, o verbo do cuidar” é o título da conferência aberta da diocese do Porto que convida os diocesanos a respeitar e integrar “a fragilidade humana” no centro da atividade católica. A responsável acredita ser preciso valorizar o “testemunho, confiança e manifestação de esperança e sabedoria que só realmente a experiência da fragilidade concede”.

A iniciativa que terá como conferencista o padre José Nuno Ferreira da Silva vai decorrer já na terça-feira a partir das 21h00. Será uma videoconferência, através da plataforma zoom.

A diocese convida todos os interessados a participar, “sejam agentes das paróquias, sejam quem cuida dos doentes nos hospitais ou nas suas casas”.

Maria do Rosário recorda que os doentes são membros da comunidade, aos olhos da diocese do Porto e da Igreja Católica Portuguesa. “Os nossos frágeis, os mais doentes e sozinhos têm de ser reconhecidos como condição de sujeitos bem incluídos na Igreja e não apenas como objeto da nossa solicitude”, reforça.

Em colaboração com o Centro de Cultura Católica, esta comemoração segue a sugestão do Papa Francisco: “Não é conveniente que o homem esteja só”.

Para Maria do Rosário “faz todo o sentido celebrar esta data, porque o doente precisa de ser bem ouvido para ser bem cuidado”.

A diretora lembra o testemunho bíblico para destacar a importância de escutar “o bom exemplo de Jesus Cristo” que sempre sublinhou a necessidade de cuidar do outro com “compaixão e ternura”.

Há que “abrir o coração”, porque “todos os frágeis são membros de plena inclusão na Igreja”. Independentemente da saúde ou da falta dela, independentemente da riqueza ou pobre do crente.

“O valor e a dignidade da pessoa não dependem de nada, além do próprio ser”, sublinha Maria do Rosário, que alerta também para o respeito do “valor inestimável do ser humano” em qualquer circunstância.

Para além desta reunião online, o Dia Mundial do Doente na Diocese do Porto é também assinalado através da transmissão pela Renascença da Eucaristia Dominical, a partir da Igreja Paroquial de Mafamude, em Vila Nova de Gaia, no próximo domingo de 11 de fevereiro.

Com início às 11h00, a memória litúrgica da padroeira dos doentes, Nossa Senhora de Lurdes, vai ser presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.