Rui Marques: "Não é aceitável que um Estado não cumpra regras que ele próprio impôs"

O responsável aplaude o papel desempenhado pelo Papa na elaboração do documento sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e da Convivência Comum e considera o Papa Francisco "um homem profético, com uma visão extraordinária e com uma coragem inaudita”.

Neste Dia Internacional da Fraternidade Humana, o presidente do Instituto Padre António Vieira sublinha a necessidade de se rejeitar liminarmente a utilização da religião para se justificar a violência e o terrorismo. Rui Marques afirma que “uma das grandes riquezas da declaração” que faz agora cinco anos é precisamente “o da condenação do terrorismo”.

É neste contexto que presidente do Instituto Padre António Vieira conclui que as politicas de acolhimento e integração não estão a gerar sentimentos de "confiança e de segurança", reconhecendo que os discursos populistas e extremistas também contribuem para o sentimento de insegurança porque "exploram todas as oportunidades para gerarem um sentimento de medo".

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Rui Marques lamenta as longas e demoradas filas de espera de imigrantes que se formam no aeroporto de Lisboa. "Não há acolhimento e integração sem que a correspondente estrutura legal de regularização esteja a funcionar bem e nos prazos devidos", adverte.

Esta declaração é muito clara, tanto mais que é dita por um líder muçulmano de grande responsabilidade e com grande respeitabilidade no mundo muçulmano e dita também por um líder católico com todo o seu peso e toda a sua especificidade. Chamar a atenção para o tema da condenação ao terrorismo é uma das riquezas desta declaração, mas não a única.

Creio que esta declaração constituiu um marco importantíssimo naquilo que é um desígnio cada vez mais difícil nos nossos dias. A capacidade de encontrarmos caminho, de diálogo, de encontro fraterno, de respeito e tolerância pelas diferenças, de procurar aquilo que nos une. Esta declaração é completamente histórica, aliás, na sua referência inicial: remete para uma experiência 800 anos antes de São Francisco de Assis. E, na senda desses gestos proféticos, o Papa Francisco e o Grande Imã da Mesquita do Cairo assinaram um documento que tem uma riqueza extraordinária, que constitui um grande alerta, mas também um sinal de esperança para o mundo do nosso tempo. Cinco anos depois, claro, muito está por cumprir. Diremos que, em algumas dimensões, os sinais de preocupação são ainda maiores do que há cinco anos. Mas temos um marco, uma referência que vale a pena olhar com atenção, com detalhe, que nos inspira para o nosso quotidiano.

Num exemplo extraordinário, num dos sítios mais difíceis de conflito naquele tempo, servindo milhares e milhares de refugiados, muçulmanos e católicos eram capazes de trabalhar juntos com esta dimensão que às vezes nos falta - e que precisamos sublinhar - de respeito pelas nossas diferenças, reconhecimento dessas diferenças e respeito por essas diferenças, mas sabendo que a dignidade humana, a proteção da vida, a promoção da educação, neste caso destas crianças que beneficiavam da intervenção do JRS naquele contexto, são um valor que nos une e nós precisamos saber fortalecer os valores que nos unem.

É fundamental, é fundamental. Eu recordo uma das experiências mais bonitas que tive, que dão corpo a esta ideia da fraternidade humana. Quando estava como coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, em 2015 e anos seguintes, tive a ocasião de visitar o Líbano e visitar mesmo a fronteira, onde a guerra já estava ali a poucos metros, na fronteira com a Síria. E um dos projetos mais extraordinários que visitei acontecia numa mesquita, no resto de chão de uma mesquita, a poucas centenas de metros da fronteira da Síria, do lado do Líbano. Ora, quem estava a dinamizar essa escola - era uma escola - era o Serviços Jesuíta aos Refugiados. Vou repetir: no piso zero de uma mesquita.

Evocando a sua experiência no trabalho junto dos refugiados, é necessária esta promoção da fraternidade para ver no outro alguém com a mesma dignidade?

Acho que, ao longo dos anos, Portugal tem feito um trabalho importante neste domínio. É de acentuar que na dimensão do diálogo inter-religioso, que tem, evidentemente, também uma componente relacionada com a imigração, Portugal tem feito um caminho muitíssimo interessante. É um país, até agora, com uma paz social em torno do diálogo inter-religioso muito assinalável. Já nas questões de imigração, vivemos hoje tempos mais difíceis, mais complexos, e precisamos ter a coragem de os olhar. Aí, gostava de deixar um alerta: que as políticas de acolhimento e integração de imigrantes precisam de ser políticas robustas, sustentáveis, que sabem trabalhar...

O presidente da entidade que substitui o SEF assumiu, em entrevista à Renascença e ao jornal Público, que é pouco o que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo poderá fazer pelos migrantes que dormem no aeroporto. E tivemos, por exemplo, a Provedora de Justiça a pedir atenção para este fenómeno. Não seria necessária maior proatividade por parte de quem dirige?

Eu estou fora da esfera de intervenção política, e a minha voz é sempre uma voz a favor de soluções, não simplesmente de crítica. Estão reconhecidos os problemas, as dificuldades. O que me parece fundamental é que, sem mais perda de tempo, todas as instituições públicas envolvidas neste processo do acolhimento e da integração de imigrantes, começando desde logo pela sua regularização, sejam mais eficazes, cumpram as regras que elas próprias estabeleceram, como, por exemplo, os prazos, e sejam capazes de criar condições para que quem é acolhido em Portugal reconheça no Estado pessoa de bem.

Por exemplo, cumpre o Estado, em primeiro lugar, as regras que ele próprio impõe? Não importa encontrar culpado nem bodes expiatórios. Importa, sim, colocar todos os recursos que estejam ao nosso alcance para poder tornar viável esse primeiro passo, porque não há acolhimento e integração sem a correspondente estrutura legal, de regularização estar a funcionar bem nos prazos devidos. Porque não é aceitável que um Estado não cumpra as regras, nomeadamente os prazos que ele próprio impôs.

Falava do impacto das migrações na reconfiguração do puzzle religioso em Portugal... Para manter este clima de paz e de diálogo que referiu, é fundamental que se aprofunde esta reflexão e esta prática inspirada na fraternidade humana?

É fundamental, é fundamental fazer o que o Papa Francisco fez. É só isso, não é?

O nosso Papa Francisco é um homem profético, com uma visão extraordinária e com uma coragem inaudita. Realmente, todos os Santos Padres deram contributos fundamentais, cada um com o seu contexto e com o seu tempo, mas o Papa Francisco, por exemplo, com a assinatura desta declaração, dá um sinal muito importante do que precisamos fazer.

Nós precisamos de ser capazes de dialogar, nomeadamente no diálogo inter-religioso, para encontrar plataformas comuns de trabalho conjunto, baseadas no respeito mútuo, num conjunto de princípios fundamentais, e vejam como não houve dificuldade entre católicos e muçulmanos em subscrever uma carta que, não só há pouco se referiu a questão da condenação do terrorismo, mas que é uma carta que defende a vida e que diz que em nenhuma circunstância uma vida pode ser retirada e cada vez que se salva uma vida, se salva a humanidade, que defende o direito e a dignidade das mulheres, que defende a dignidade dos mais velhos e o respeito pela etapa de vida que têm. Portanto, constitui um roteiro extraordinário.

O Papa Francisco deu-nos, desde logo aos católicos com maior responsabilidade, mas deu a todo o mundo, conjuntamente com o grande imã da Mesquita do Cairo, esta carta como linhas de orientação que me parecem absolutamente centrais e que correspondem às necessidades do nosso tempo.

Imagino que também por isso ela tenha sido acolhida pela ONU, que acabou por declarar um Dia da Fraternidade Humana...

Claro. É muito interessante esse ponto, o acolhimento da ONU. E, já agora, uma coisa que é muito pouco conhecida. Eu assisti ao momento histórico, muito bonito, em que Timor-Leste acolheu esta carta, esta declaração, como documento nacional. Ou seja, no dia da tomada de posse do atual presidente da República de Timor-Leste, doutor Ramos Horta, o Estado de Timor, por decisão unânime da Assembleia, assumiu esta carta como um documento nacional.

Ora, esta visão, esta coragem, precisa de ser robustecida na voz de cada um de nós, na ação de cada um de nós, e não nos deixarmos manipular, quer por uma cultura de medo quer pelas profundas e iníquas ações de desinformação, de manipulação, que nos procuram controlar e sobretudo fazer crescer no ódio ao outro.