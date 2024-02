“A paz constrói-se com gestos de compaixão e coragem”, diz o Papa

O Papa Francisco enviou este domingo uma mensagem especial para os povos que celebram o fim do ano solar, no próximo dia 10 fevereiro.

Ao dirigir-se, esta manhã, a milhões de famílias da Ásia oriental e de outras partes do mundo que assinalam esta festa, Francisco desejou que essas celebrações ajudem "a viver relações de afeto e gestos de atenção com vista a uma sociedade solidária e fraterna, onde cada pessoa seja reconhecida e acolhida na sua inalienável dignidade".

O Santo Padre saudou, no final do Angelus, todos os presentes na Praça de São Pedro e reforçou o convite a rezar “pela paz que o mundo tanto anseia e que hoje, mais do nunca, está posta em risco em muitos lugares”.

Francisco sublinhou que a paz “não é uma responsabilidade de poucos, mas de toda a família humana”, e pediu a colaboração de todos para a construir “com gestos de compaixão e de coragem”.

Sem esquecer as populações que sofrem com a guerra, especialmente, na Ucrânia, na Palestina e em Israel, o Papa também recordou as vítimas do tráfico humano, cujo Dia Mundial de Oração se assinala a 8 de fevereiro.

“Também hoje, tantos irmãos e irmãs são enganados com falsas promessas e depois submetidos a explorações e abusos. Unamo-nos todos para contrariar este dramático fenómeno humano global do tráfico de pessoas humanas”, afirmou.