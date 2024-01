Scorsese encontra-se com o Papa e prepara um filme sobre Cristo

O Papa recebeu esta manhã o realizador de cinema Martin Scorsese. O famoso cineasta participou na audiência geral desta quarta-feira, mas antes teve um breve encontro com o Santo Padre num gabinete da Aula Paulo VI.



Aos 81 anos, Scorsese, que desde 2018 se encontrou algumas vezes com Francisco, ofereceu ao Papa um livro de fotografias.

O realizador de “Silêncio” (sobre a missão clandestina de jesuítas portugueses no Japão e o martírio dos cristãos nos séculos XVI e XVII) prepara agora um filme dedicado a Jesus. O próprio revelou recentemente que o seu novo projeto terá a duração de 80 minutos, será vivido no presente e centrado na pregação de Cristo. E que a sua inspiração surgiu depois do último encontro do papa com os artistas.

"Quando penso no Papa, penso na compaixão", disse Martin Scorsese numa recente entrevista ao L’Osservatore Romano, onde considera o Papa Francisco “um exemplo vivo de Cristo” e “uma bênção”.