Rita Sacramento Monteiro: "Precisamos de propostas claras, fundamentadas e realistas"

A responsável por Portal dos Jesuítas em Portugal, Rita Sacramento Monteiro, sublinha a necessidade de haver transparência na vida politica e afirma que o combate aos populismos exige que “partidos e políticos falem verdade”.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Rita Sacramento Monteiro, do conselho editorial do "Ponto SJ", portal de opinião e debate dos Jesuítas, diz que “a verdade e a ética” são "fundamentais para restaurar “o olhar sobre o exercício público e politico”. Convidada para falar da nova rubrica dos Jesuítas - “Ponto de Cruz” - que, em período pré-eleitoral, pretende “analisar os problemas e ajudar a pensar o futuro” a partir dos princípios da Doutrina Social da Igreja, Rita Sacramento Monteiro insiste na ideia de os partidos devem apresentar propostas “claras, fundamentadas e realistas”. "A boa politica, a confiança das pessoas nas instituições democráticas faz-se também da razoabilidade e bom senso das propostas”, argumenta.

"Como católicos, somos chamados a envolvermo-nos"

Rita Sacramento Monteiro considera que os níveis de inflação, a crise na habitação e as dificuldades no acesso aos serviços de saúde podem ser “facilmente aproveitadas para incrementar ideias populistas e extremistas” pelo que avalia como "irresponsável" a atitude dos partidos de se preocuparem “apenas com a aritmética dos lugares”. A responsável alerta para a facilidade com que se pode “agarrar numa determinada bandeira para se propor ideias de caracter populista” e afirma que as pessoas ficam frustradas “com narrativas de mudança” que propõem “politicas que fazem tábua rasa” do que existe. Combater o desinteresse e o desencanto com a politica é outro dos objetivos da nova rubrica dos Jesuítas em Portugal, que vai procurar “elaborar um manifesto com as ideias” saídas do debate que agora se iniciou. Rita Sacramento Monteiro diz que “a ideia é promover o envolvimento de todos” e “enviá-lo [o manifesto] para várias entidades, nomeadamente para os partidos políticos”. A iniciativa quer também ser um “contributo positivo para a participação” nas próximas eleições e visa combater “esta ideia de desinteresse, de desencanto com a politica e de sensação de quase descrédito nas pessoas que nos governam”.

"É fundamental fomentar o diálogo"

Mais de 50% de abstenção nas eleições legislativas em Portugal, quase 70% nas europeias. É esta aparente desistência da democracia que está na origem do Ponto de Cruz? É uma das razões, sim, esta ideia de um desinteresse, de um desencanto com a política e uma sensação de quase de descrédito nas pessoas que nos governam e que podem desenhar as políticas para o nosso país e na relação do nosso país com o resto do mundo. Essa foi uma das nossas intenções, um dos pontos de partida, a par deste ideia de que, de facto, como católicos, somos chamados a envolvermo-nos e a pensar a realidade atual e o momento que estamos a viver em Portugal. Consideramos que é um momento sério e importante perante esta sensação em relação à política, aumentada por um conjunto de casos que têm vindo a fragilizar as nossas lideranças e a nossa perceção em relação a quem nos governa. Temos também um contexto económico muito desafiante de inflação elevada... Já lá iremos... Mas neste contexto de desconfiança nas instituições democráticas, de que forma é que o "Ponto de Cruz" vai ajudar à mudança? Quando discutimos pela primeira vez esta rubrica no Conselho Editorial, a ideia foi a de querer contribuir positivamente para a reflexão e para a discussão, nomeadamente através da dinamização de um sonho para Portugal, de congregar as pessoas à volta da ideia do que desejamos para o nosso país, que país queremos ter. Nessa medida, esta rubrica pretende promover a reflexão que ajuda, obviamente, ao momento eleitoral que vamos viver já e, depois, ao momento eleitoral para as europeias. Mas que vai além disso. Pretende, de facto, que as pessoas se impliquem e percebam que a política tem a ver com a nossa construção coletiva e com a forma como participamos e desenhamos aquilo que queremos ver e ser. Achamos que é um contributo positivo para essa mesma reflexão e participação.

"A realidade é muitíssimo complexa (...) As coisas não são preto e branco"

Sentem que há espaço para esse debate, para esse sonho? O debate político não fica recorrentemente marcado pela crispação, pela polarização? Sim, sentimos que sim. Por isso, achamos que o "Ponto de Cruz", mais até do que trazer pessoas de partidos, mais do que falar de programas eleitorais, pode fazer uma análise de programas eleitorais à luz do pensamento social da Igreja Achámos que seria interessante focar as pessoas. Em primeiro lugar, conhecer qual é o pensamento da Igreja para as realidades sociais, o que implica, naturalmente, a política, e, depois, pensar a partir desse quadro de valores e de princípios que sonho é que podemos ter. De facto, o ambiente atual está marcado por crispação e polarização. Por isso, o "Ponto SJ", que tem no seu estatuto editorial a preocupação de habitar a tensão, sempre de uma forma construtiva, de uma forma geradora de diálogo, apesar das perspetivas diferentes de cada pessoa dentro e fora da Igreja, acreditou que esta rubrica poderá contribuir não para a crispação e polarização, mas para um efetivo diálogo. Sem diálogo não se gera um sonho comum e não se gera confiança. Porque não nos ouvimos e só intensificamos as diferenças. Acreditam, portanto, que ainda é possível dialogar na política... Sim, sim. Acreditamos que é fundamental fomentar o diálogo. E, portanto, acreditamos nesta rubrica, desejamos muito que ela contribua para isso.

"Precisamos de propostas claras, fundamentadas e realistas"

Falou da tensão e chegámos a estas eleições num contexto particularmente sensível também por causa dos casos de justiça que envolvem diretamente responsáveis políticos. Como é que é possível restaurar a confiança na politica quando, mediaticamente, se discute, essencialmente, este tipo de situações? É um desafio muito grande. A primeira coisa que considero ser essencial é que os partidos e os políticos falem a verdade. A realidade que nós vivemos é complexa. O Papa Francisco tem dito isso muitas, muitas vezes. A Companhia de Jesus está no terreno e vê muito isso. A realidade é muitíssimo complexa. Toda esta conjuntura económica e social traz grandes desafios para a vida concreta das pessoas. Portanto, um primeiro contributo é olharmos a realidade. É preciso falar da realidade com as suas complexidades e matizes. As coisas não são "preto e branco". Penso que é um contributo que os políticos e os nossos líderes podem dar, não é só esta rubrica que o pode dar. Há algo que pedimos e achamos que é importante: é os políticos e os nossos líderes falarem a verdade para restaurar essa confiança. E, depois, naquilo que é o exercício de poder, deve haver uma consciência, uma consciência muito séria e muito ética, porque sem ética não é possível favorecer a confiança. "Verdade" e "ética" são palavras absolutamente fundamentais para restaurarmos um olhar sobre o exercício público e político que seja positivo. Porque, atualmente, infelizmente, tornou-se um olhar negativo, desacreditado. E isso não é construtor. Não é construtor do bem comum. Essa também é uma situação que está em causa quando um cidadão pode decidir ser um ator político. Não é hoje mais difícil atrair talentos para a política, atrair homens e mulheres que possam dar o seu contributo na política? Provavelmente, isso afeta. Afeta não só a forma como hoje se olha para a política, mas também como a pessoa, a partir do momento em que entra no espaço público e no espaço político, é altamente escrutinada. E a forma como nós falamos uns dos outros. Neste ponto, também chamava a atenção para a linguagem. Acho que a nossa perspetiva como cristãos, a perspetiva desta rúbrica, a perspetiva da Companhia de Jesus, é que a linguagem seja construtora também. As palavras, a forma como falamos e a narrativa que usamos também são importantes. Vemos falar das pessoas que entram neste espaço público de uma forma que faz a pessoa pensar "bom, eu não me quero meter ali..."

"Não podemos querer políticas que fazem tábua rasa do que existe"

Diz-se, por vezes, que são todos iguais.... São todos iguais... Não. Se olharmos, se observarmos a forma como falamos, às vezes, saem-nos coisas, sem querer, que não refletem ou que não promovem a construção. Promovem este descrédito e este desânimo coletivo. Portanto, acho que é importante cuidar disso. E acho que, para quem tem fé, e neste caso, em concreto, para os católicos, há uma obrigatoriedade de olhar para a participação política com um olhar altamente positivo. Porque a nossa fé, a doutrina social da Igreja, olha para a política como um exercício fundamental para a construção da polis. Não no sentido apenas de cidade fechada ou de cidade como única realidade, mas para a construção de uma comunidade que vive em conjunto, que vive bem, que partilha valores e princípios. Portanto, há aqui uma responsabilidade também do lado da Igreja de contribuir para esta discussão e para esta reflexão, de modo a que os católicos - apesar do momento ser difícil e das condições serem muito desafiantes - não deixem de arriscar porque, na verdade, cada um de nós, se não se implicar, também o espaço político e o espaço público, não se transforma. Os níveis de inflação, a crise na habitação, as dificuldades no acesso aos serviços de saúde estão a motivar o crescimento de políticas populistas? Sim. Penso que os desafios são muitos e é fácil agarrar numa bandeira, numa determinada questão e construir à volta dessa questão, de uma forma populista, uma realidade a preto ou branco. Nós sabemos que isso não é assim. Pensemos no tema das migrações ou até mesmo no tema da habitação. A realidade é muito complexa. Em primeiro lugar, é preciso observar a realidade, percebê-la, depois julgar essa mesma realidade, e aqui estou claramente a citar o método de ver, julgar e agir, que é da doutrina social da Igreja. Julgar a realidade, olhar para as causas-raiz. O que frustra as pessoas é sentirem que os políticos e a política não resolvem os problemas de forma estrutural. Quando nós ouvimos narrativas de mudança e de transformação para o país, não podemos querer políticas que fazem tábua rasa do que existe, não podemos acreditar em ideias populistas de que agora vamos do zero aos cem, de que amanhã acordamos e o país é um país novo, tudo mudou, como se fosse um sonho ou até um jogo. A aldeia acorda e agora o mundo é perfeito? Não.

"Os portugueses estão a viver mal em muitas dimensões"

Será um momento próprio para falarmos da responsabilidade, da importância que os partidos políticos têm na alteração desse tipo de raciocínio. Os bispos portugueses, na sua mensagem de Ano Novo, pediram aos partidos responsabilidade e propostas concretas para que os eleitores não votem por raiva. Ou seja, esta afirmação demonstra a tal preocupação com os extremismos? Sem dúvida. Eu acrescento a isso a ideia de também os partidos poderem expressar como é que olham a realidade. Porque as propostas que fazem têm de estar informadas. Há que saber o que é que entendem sobre os desafios e o que é que os trouxe até aqui. Os partidos têm de ter ações concretas e têm de ser responsáveis, não é? A boa política, a confiança das pessoas nas instituições políticas e democráticas faz-se também da razoabilidade e do bom senso das propostas. Nós confiamos que as pessoas que estão a desenhar propostas estão de facto a perceber se é possível ou não, a um ano, a cinco anos, a dez anos, implementar essas propostas e ver alterações. O que vimos nas apresentações de propostas de alguns partidos contrariam essa boa intenção? Sim, sim. E isso é problemático, porque as pessoas, numa gestão difícil de emoções, estão cansadas, estão frustradas. Os portugueses estão a viver mal em muitas dimensões. Que triste e que difícil é dizer que em tantas dimensões estamos a viver com dificuldades - dos jovens aos mais velhos. Tantas vezes vemos, até, a dignidade da pessoa humana posta em causa. Isso dificulta que as pessoas possam ter sonhos, perspetivas para a sua vida, que possam desenvolver-se plenamente. Precisamos de propostas claras, fundamentadas e realistas. Nenhum português está à espera que um problema grande como o da habitação e como o da inflação se resolvam do dia para a noite. Não é isso que se espera. Mas, de facto, os portugueses têm de sentir que podem esperar gerar coletivamente algo de bom. E se a confiança é uma palavra-chave, a esperança é outra palavra-chave. Quando desenhámos esta rubrica, também pensámos nisso. Mas não se ganha confiança quando o debate político está a ser dominado ou contaminado mais do que pelas ideias, pela contagem de deputados que permitam a formação de um governo após as eleições, pois não? Não. É difícil porque no exercício político, naturalmente, que os partidos têm que... Ou até pelas lutas internas nos partidos para ver quem é quem entra na lista de deputados... Naturalmente que a estratégia política pede essa estratégia, que é a mesma palavra de perceber os lugares, as pessoas, os perfis. Mas, se nós ficamos por aí, se os partidos ficam por aí e não põem o seu esforço principal nas políticas e na finalidade da sua política - que é construir, ou deveria ser construir um país melhor assente na justiça, na liberdade e na igualdade -, não há transformação. É uma irresponsabilidade fazer isso. Isso pode ser uma parte da estratégia, mas lá está: é um bocadinho o que o Papa Francisco tem dito. Se o objetivo é ocupar espaços, se é ocupar lugares... Composição parlamentar... Exatamente. Se é só isso, nós sobrepomos o que não é essencial ao que é essencial. E o que é que é essencial? É iniciar processos que sejam geradores. Nós estamos hoje a semear o país que queremos ser sempre amanhã. É dessas políticas que precisamos: políticas geradoras de esperança e que abram sentido às pessoas. Eu acho que estamos a viver um tempo em que faz falta sentido, faz falta essa esperança.

"As pessoas, numa gestão difícil de emoções, estão cansadas, estão frustradas"

Na apresentação do "Ponto de Cruz", é rejeitada qualquer conotação política e partidária. É possível o debate político sem debater as propostas concretas dos vários partidos? Não. É preciso debater as propostas. Mas eu diria que a nossa rúbrica tem como intenção, por um lado, numa primeira fase, a montante, olhar para os programas eleitorais. A proposta é: através da lenta doutrina social da Igreja - que tantas vezes é desconhecida dos próprios católicos e haverá até alguns perguntam “mas a minha fé também diz agora a forma como eu voto ou como eu penso o mundo?”... Ainda existe doutrina social da Igreja? Sim. “Mas, ah, mas isso não tem mais de um século?”. É absolutamente extraordinário, mas este pensamento ainda hoje ilumina as realidades atuais e tem um sentido para a atualidade. Numa primeira fase, o "Ponto de Cruz" pretende dar este quadro de “O que é que é a doutrina social da Igreja?”, explicando os seus quatro principais princípios. Numa segunda fase, vamos promover conversas pelo país, em relação a quatro temas principais, a partir deste sonho para Portugal - o sonho que pensámos aqui é para um país digno e coeso, um país com futuro, um país a crescer e um país mobilizado. Escolhemos aqui quatro temas, podiam ser outros, podiam ser mais. Discutem-se os desafios. E aí, sim, podem entrar perspetivas dos programas eleitorais, mas nós quisemos ir além disto, porque também achamos que esta rúbrica serve o propósito de promover uma reflexão que vai além das eleições, vai além do voto. O voto é absolutamente fundamental, é um dever para qualquer católico e diria que para qualquer pessoa de participação. É um dever de participação pública, mas a ideia irá além disso. Há quase a ideia deque nós termos que pôr uma cruz também em cada um de nós, na caixa de participação que diz respeito a cada um de nós. E é o papel que cada um de nós pode assumir na sua comunidade: desde a comunidade eclesial, à comunidade local, à comunidade nacional. O foco do "Ponto de Cruz", mais do que discutir propostas eleitorais - porque há muitos outros órgãos que o fazem, até se calhar com mais mandato e muito mais focados nisso -, é de promover a reflexão e o diálogo. Depois, as pessoas com este quadro de princípios e de valores, com os seus critérios e através do seu próprio discernimento, escolhem tomar uma decisão em relação ao dia 10. Mas não termos ilusão de uma coisa. O que quer que aconteça no dia 10, o país o que pede é um envolvimento de todos. E se calhar este é o tempo, a partir da Igreja e da lente da Doutrina Social da Igreja, de afirmarmos isto. Nós somos todos chamados a participar.

"As palavras, a forma como falamos e a narrativa que usamos também são importantes"