Papa sobre o ecumenismo: "Rezemos pela unidade e pelo fim das guerras"

“Uma religiosidade deturpada assenta na posse e não no dom, onde Deus é o meio para obter aquilo que quero e não o fim que devo amar com todo o coração”, alertou esta quinta-feira o Papa Francisco durante a celebração que encerra a Semana de Unidade dos Cristãos.

Francisco presidiu à oração de vésperas, na basílica de São Paulo fora de muros, rezando em conjunto com o arcebispo anglicano de Cantuária, Justin Welby, o metropolitano ortodoxo de Constantinopla, Policarpo, e outros representantes de várias comunidades cristãs.

As divisões “nunca vêm de Deus, mas do diabo”, sublinhou o Papa na homilia. O Santo Padre reforçou que todos os esforços com vista à plena unidade são chamados a seguir o mesmo percurso de São Paulo, ou seja “pôr de lado a centralidade das nossas ideias para procurar a voz do Senhor e deixar-Lhe iniciativa e espaço”. Porque a unidade dos crentes só é possível alcançar “como Cristo a quer e com os meios que Ele quer”.