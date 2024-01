Evangelização e comunidades é o mote das jornadas do clero do Centro

“Evangelização e comunidades” é o tema das Jornadas do Clero da região Centro que vão reunir cerca de 250 participantes, no Santuário de Fátima.

A iniciativa organizada pelas dioceses de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco e Viseu quer “procurar entender as principais dificuldades e necessidades pastorais das diversas comunidades cristãs”, num esforço sinodal.

Pretende-se “que no caminho já feito em conjunto por estas seis dioceses, em experiência sinodal, se faça agora um tempo de formação comum para os membros dos seus presbitérios”, explica D. António Luciano, bispo da diocese de Viseu e que este ano coordena os trabalhos realizados pelos bispos do Centro.

As conferências serão orientadas por especialistas e terão lugar no período da manhã. Para as tardes estão previstos ateliês temáticos, onde os participantes poderão “dialogar em espírito sinodal com a ajuda de alguns peritos”.

Assim, no dia 30, o jurista e presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz (CNPJ), Pedro Vaz Patto, falará sobre “A Paz e o diálogo entre culturas e religiões. Desafios atuais para a Europa e para Portugal”.

No dia 31 será a vez do bíblista espanhol padre Santiago Guijarro, abordar os temas “A conversão e a difusão do cristianismo na primeira geração” e “A consolidação de um estilo de vida cristã na segunda geração”.

No dia 1 de fevereiro será a vez do padre Paolo Asolan, pastoralista italiano, abordar os temas “Da pastoral de manutenção à condição de discípulos missionários” e “O lugar do pastor no discernimento das comunidades cristãs”.

As Jornadas do Clero incluem, ainda, no seu programa dois concertos musicais abertos ao público. O primeiro - um concerto de órgão, com João Santos - tem lugar no dia 30, às 21h30, na Basílica Nossa Senhora do Rosário; o segundo - um concerto de inspiração cristã, com Claudine Pinheiro - tem lugar no dia 31, às 21h30, no Salão do Bom Pastor.