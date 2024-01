Fórum das Missões do Patriarcado promove campanha para crianças

A organização é do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa (SAMPL), que vai promover o Fórum das Missões 2024, no dia 28 de janeiro, domingo, no Hospital D. Estefânia.

A iniciativa inclui uma campanha de recolha de ofertas para as crianças daquela unidade hospitalar.

O diretor do SAMPL, padre Albino dos Anjos, convidou, através de cartas, todas as paróquias da diocese a colaborar na iniciativa. Na missiva, o sacerdote adianta que “um dos momentos do programa será a visita às enfermarias para distribuir algumas ofertas”. “Que belo seria recebermos em troca sorrisos e palavras de agradecimento pela nossa generosidade. Deixo este apelo a toda a nossa diocese de nos mobilizarmos para angariar os produtos que precisamos para oferecer que farão diferença na vida de muitas crianças e suas famílias hospitalizadas”, sublinha o sacerdote.

Entre as ofertas para as crianças, o Serviço Missionário destaca a necessidade de livros para pintar, livros de contos, material escolar, produtos de higiene, etc. Para o efeito foram disponibilizados alguns pontos de recolha de material que podem ser consultados na página do Patriarcado de Lisboa.

Com o lema “Dizei a toda a gente que Deus vos ama”, o Fórum das Missões vai contar com a participação do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério. A iniciativa prevista para o Hospital Dona Estefânia tem arranque previsto para as 10h00, devendo terminar com a celebração da eucaristia pelas 16h00.

"Tornar vísivel um trabalho missionário de grande importância"

Nestas declarações à Renascença, o diretor do SAMPL adianta que o “Fórum das Missões que este ano coincide com o Dia Mundial Contra a Lepra” tem como grande objetivo “tornar visível, e dar expressão a um trabalho missionário de muita importância que é o acompanhamento espiritual e não só de um conjunto de crianças, adolescentes que estão internados no Hospital da Dona Estefânia e também das suas famílias, e no nosso caso com maior incidência nas famílias que vêm dos países de PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa)”.

“Em termos de missão, para nós é relevante esta chamada de atenção, esta valorização de um trabalho que aparentemente é pouco visível, mas que é feito de uma maneira diária, de uma maneira muito altruísta, muito próxima, carregada de muita emoção, de muito carinho, e que é também ao mesmo tempo um serviço de testemunho de esperança, porque nem todas as situações que encontramos no hospital, são fáceis, como devem compreender”, acrescenta Albino dos Anjos.

O sacerdote adianta por outro lado que “para o nosso patriarcado de Lisboa, é também a possibilidade de se mostrar que este trabalho missionário, este trabalho de evangelização, que também acontece a nível do hospital, é um trabalho que nós devemos também privilegiar e dar bastante atenção”.

O diretor do SAMPL sublinha a presença do patriarca de Lisboa no Fórum das Missões, agradecendo em particular o esforço de D. Rui Valério que “conseguiu adaptar a sua agenda para poder estar nas atividades”.