Disciplina de Educação Moral perdeu mais de 122 mil alunos em dez anos

A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica perdeu mais de 120 mil alunos em dez anos. Se em 2012, tinha quase 266 mil estudantes, em 2021/2022, o número de alunos era de cerca de 143 mil.

Nestes dez anos, também diminui o número de professores que passaram de 1.469 para 1.081. São quase menos de 400. Os números são avançados pelo jornal Público que cita dados do Ministério da Educação.

De acordo com o jornal, neste período a escola pública perdeu alunos, no seu todo. No entanto, haverá uma erosão da pertença católica e estabelecimentos de ensino a abrir a disciplina a outras religiões, ao incluir alunos muçulmanos, budistas e hindus.

É o caso da escola de Moreira de Cónegos, no distrito de Braga, em que há cada vez mais alunos de outras religiões inscritos em EMRC. Uma realidade que não é exclusiva desta escola.

A disciplina é facultativa e é, obrigatoriamente, oferecida pelas escolas, de acordo com as opções dos alunos e das suas famílias.

Segundo o Ministério da Educação, a disciplina é Educação Moral e Religiosa, que pode ser Educação Moral e Religiosa Católica, Educação Moral e Religiosa Evangélica (EMRE) ou outra, sempre que o número de alunos matriculados permita a abertura de turma.