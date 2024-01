Papa pede oração para que os conflitos encontrem a paz

O Papa Francisco pediu oração para que os muitos conflitos em curso no mundo encontrem a paz. Num domingo durante a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, o Santo Padre celebrou a missa da Palavra de Deus.

Durante a oração de Angelus, Francisco lembrou em particular as crianças vítimas das guerras, e assinalou o início do Ano da Oração, um ano “de descoberta do grande valor e absoluta necessidade da oração na vida pessoal, na vida da Igreja e do mundo”.

“Rezemos em particular pela unidade dos cristãos, e não nos esqueçamos de invocar o Senhor pela paz na Ucrânia, Israel, Palestina e tantas outras partes do mundo”, exortou.

Com este Ano da Oração, Francisco pensa “nos pequenos, nas tantas crianças feridas, privadas de afeto, de sonhos e de um futuro”, e pede aos cristãos que se sintam “responsáveis por rezar e construir a paz para eles”.

Antes, na missa na Basílica de São Pedro que celebrou o Domingo Palavra de Deus, o Papa sublinhou a importância de se viver o Evangelho, de onde se deve extrair a serenidade das palavras, em contraponto com as redes sociais.