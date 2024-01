Bispo do Porto encontrou-se com Pedro Abrunhosa

O bispo do Porto, e seu bispos auxiliares, receberam o compositor e intérprete portuense Pedro Abrunhosa, esta quarta-feira, no Paço Episcopal.

A Diocese do Porto informa que D. Manuel Linda tem convidado “um conjunto de personalidades” para visita ao Paço Episcopal e um almoço.

“Conhecimento mútuo e auscultação da sensibilidade social” é o objetivo do bispo do Porto é para estes encontros com representantes dos “vários setores que estruturam a sociedade”.

Esta quarta-feira, 17 de janeiro, D. Manuel Linda, e seus bispos auxiliares, receberam o compositor e intérprete Pedro Abrunhosa, e seu agente, informa a diocese na sua página na internet.

No dia 11 de janeiro, o bispo do Porto pediu aos presidentes das câmaras municipais da área da diocese para que se tenha em atenção a solidariedade social, num “almoço de Reis”, onde participaram também os bispos auxiliares, o vigário-geral, o ecónomo-geral e o chefe de gabinete.

Neste encontro participaram as autarquias de Arouca, Amarante, Baião, Espinho, Lousada, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

A convite de D. Manuel Linda realizou-se também um encontro convívio com os provedores das Santas Casas da Misericórdia existentes na Diocese do Porto, no início de 2024, a 3 de janeiro, no Paço Episcopal.