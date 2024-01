Associação de Música Sacra de Braga promove ciclo de recitais

A Associação de Música Sacra de Braga (AMSB) vai realizar um ciclo de recitais, que se estende de janeiro a novembro deste ano.

Segundo a organização, estes recitais têm como objetivo “oferecer experiências musicais significativas para o público interessado em música sacra”.

“Depois de termos organizado o primeiro ciclo anual de recitais da AMSB em 2023, é com grande alegria e orgulho que lançamos uma nova temporada. Enriquecida por agrupamentos musicais mais diversificados, este conjunto de recitais proporcionará, certamente, momentos de elevada qualidade e beleza”, adianta Catarina Rodrigues.

O ciclo terá início no próximo sábado, 20 de janeiro, na Capela de Fradelos, no Porto, com um recital de cravo e fagote, com Gregório Gomes e Tiago Rodrigues.

No dia 16 de março, o placo será a Basílica dos Congregados, e o público vai poder usufruir de uma apresentação de órgão, canto e trompete, com Samuel Monteiro, Vera Mesquita e Rúben Castro.

A Basílica do Sameiro, em Braga, recebe no dia 5 de maio, às 15h00, um recital de cravo, canto e violino, com Gregório Gomes, Ângela Silva e David Correia.

No dia 12 de outubro será a vez da Igreja de São Lázaro, em Braga, receber um recital com órgão e cravo, por Gregório Gomes e Samuel Pinto.

O ciclo termina a 23 de novembro, na Igreja do Pópulo, com um dueto de Miguel Barreira e José Carlos Mateus acompanhados, no órgão, por Samuel Monteiro.

A Associação de Música Sacra de Braga diz-se “comprometida em promover a música sacra na região”, e promete continuar a “oferecer eventos de alta qualidade, trazendo experiências musicais inesquecíveis para os amantes da música sacra”.