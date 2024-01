Papa aperta controle e limita gastos na administração vaticana

O Vaticano publicou esta terça-feira dois documentos do Papa com medidas que alteram as normas sobre contratos públicos e gastos extraordinários na Santa Sé e seus dicastérios.



Um dos ‘motu proprio’ de Francisco estabelece um limite para gastos além do qual as estruturas vaticanas deverão solicitar a aprovação da Secretaria para a Economia. No entanto, “para os atos cujo valor seja inferior a 150.000 euros, a aprovação não é necessária”. No outro documento relacionado com os contratos públicos, o Papa afirma a sua vontade em reforçar o caminho empreendido “para favorecer a transparência, o controle e a concorrência nos procedimentos de adjudicação de contratos públicos", para uma "aplicação mais eficaz" das normas que, com as últimas modificações, levam em conta as "observações das Instituições ligadas à Santa Sé", do governatorado e da experiência "amadurecida nos últimos anos”.