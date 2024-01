Papa reafirma que "a guerra é um crime contra a humanidade"

O Papa Francisco lamentou este domingo, no 100º dia de guerra entre Israel e Hamas, que as armas continuem a matar e a destruir no Médio Oriente e noutros pontos do mundo, apesar dos votos de paz, formulados ao início do ano.

No final da recitação do Angelus, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, Francisco disse não esquecer os que sofrem a crueldade da guerra, em tantas partes do mundo, especialmente, na Ucrânia, na Palestina e em Israel.

“Rezemos para que os que tem poder sobre estes conflitos, reflitam no facto de que a guerra não é a via para os resolver porque semeia a morte entre os civis e destrói cidades e infraestruturas. Noutras palavras, hoje a guerra é, em si mesma, um crime contra a humanidade”, afirmou, insistindo com veemência: “ Não nos esqueçamos disto: a guerra é um crime contra a humanidade!”, declarou.