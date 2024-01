Alfândega da Fé acolhe primeira edição do Congresso “Implica-te”

A Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa e o Santuário diocesano do Imaculado Coração de Maria, em Cerejais, em parceria com a autarquia de Alfândega da Fé, vão realizar a primeira edição do congresso “Implica-te”.

A iniciativa que vai reunir vários especialistas para debater o tema “Atitudes” tem lugar no dia 2 de fevereiro, na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues.

Entre os oradores contam-se José Eduardo Franco, da Universidade Aberta, Sérgio Salino, CEO da Macro Consulting, Idalina Almeida, CEO do Grupo Peculiar, Jacinto Jardim, da Universidade Aberta, e Tiago Azevedo, CEO da Partícula Influente.

Já a sessão de encerramento contará com intervenções do presidente da CIM-Terras de Trás-os-Montes, Jorge Fidalgo, e do bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida.

Segundo a organização, o evento enquadra-se nos oitenta (80) anos da Consagração do concelho de Alfândega da Fé ao Coração Imaculado de Maria e pretende “despertar a comunidade para a importância do comprometimento de cada um no processo transformador e edificador de uma sociedade mais humana, justa e equitativa”.

“Nesta ordem de pensamento, julgamos essencial começar por falar e debater o tema das atitudes, bem como tudo aquilo que este termo envolve, define e implica”, explica o padre Manuel Ribeiro.

O pároco na Unidade Pastoral São Bartolomeu dos Mártires e presidente do conselho de administração da Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa assinala ainda que o congresso “pretende fomentar um debate sério sobre a temática proposta e envolver a todos no processo de mudança e/ou de consolidação, implicando os demais a uma nova e renovada postura na sociedade, na família e no seu próprio projeto de vida”.