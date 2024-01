Abusos. Presidente da República sugere nova comissão sem participação da Igreja

O Presidente da República sugeriu, num encontro com a associação Coração Silenciado, a criação de uma nova comissão independente para analisar abusos sexuais, sem a participação da Igreja, à semelhança do que aconteceu em Espanha.

A informação foi adianta aos jornalistas pela associação que junta vítimas de abuso sexual da Igreja, no final do encontro com o Presidente da República, no Palácio de Belém, onde estiveram três vitimas.

Uma das representantes da Coração Silenciado, Cristina Amaral, refere que Marcelo Rebelo de Sousa disse que "não vamos dizer à Igreja para investigar a Igreja".

"Felizmente, o Presidente teve muita empatia pela nossa causa e as primeiras palavras foram dele. É o Estado que tem uma responsabilidade. Vínhamos com esta ideia, mas foi o Presidente a sugeri-la primeiro", conta.

Marcelo Rebelo de Sousa indicou à associação Coração Silenciado que acredita que é a responsabilidade do Estado pagar as indemnizações às vítimas destes crimes.

António Grosso, outro dos representantes da associação, revelou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa prometeu fazer pressão sobre o próximo governo para que se altere o prazo de prescrição dos crimes de abuso sexual de menores.



"A Assembleia da República já teve duas oportunidades perdidas para avançar com legislação nova para prescrições", apontou o representante.

No domingo, os representantes da Associação Coração Silenciado reúnem-se com a Conferência Episcopal Portugal (CEP), onde serão recebidos pelo presidente da CEP, D. José Ornelas. Sobre esse encontro, Antonio Grosso revela que irão abordar os mesmos temas, ou seja, a prescrição e a reparação às vítimas.