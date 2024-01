Virgem Peregrina de Fátima vai viajar pela Europa e América do Sul

O Santuário de Fátima informa que 12 imagens da Virgem Peregrina de Nossa Senhora do Rosário de Fátima vão realizar 17 viagens em 2024, pelos continentes europeu e americano.

Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a Imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro, levando consigo uma mensagem de paz e amor.

“De todos os lados chegam relatos extraordinários da presença da Imagem Peregrina, de multidões que acorrem à sua passagem, de participações nunca antes verificadas nas várias celebrações, de um grande número de penitentes que se abeiram do sacramento da reconciliação, da afluência de todo o género de pessoas: crianças, jovens, adultos e idosos, de diferentes contextos sociais e mesmo confissões religiosas diversas; em suma, relatos de significativos frutos pastorais e de abundantes graças alcançadas”, assinala o Santuário.

Programa das viagens

De acordo com a informação disponibilizada, em fevereiro a imagem da Virgem Peregrina nº5 ruma a Brasília, no Brasil, seguindo depois em maio para o Paraná, para estar na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Marialva.

Durante o mês de abril, a imagem da Virgem Peregrina nº2 estará na Universidade Católica de Múrcia, em Espanha. A mesma imagem visitará, depois, de 10 a 19 de maio o Colégio de Nossa Senhora de Fátima, em Leiria, seguindo para a Paróquia da Ramada, em Lisboa, onde estará de 23 a 31 de maio.

Já a imagem da Virgem Peregrina nº6 estará durante todo o mês de maio na Irmandade e Nossa Senhora de Fátima de Plasencia, em Espanha.

Em maio, a imagem da Virgem Peregrina nº3 visitará a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Assaré – Ceará, no Brasil e a imagem da Virgem Peregrina nº4 estará a partir do dia 12 de maio até ao dia 24 de junho na Parrocchia San Giovanni Battista in Velletri, Itália.

A imagem da Virgem Peregrina nº7, estará durante os meses de abril, maio e junho na zona de Milão, em Itália, numa visita dinamizada pelo Apostolado Mundial de Fátima da Região da Lombardia.

Ainda em Itália estará a imagem da Virgem Peregrina nº8, de 9 a 13 de maio, na Concattedraele San Michele Arcangelo in Terlizzi-Bari, na região de Molfetta, seguindo depois para Roma, onde estará de 25 de maio a 1 de junho na Parrocchia di San Lorenzo in Lucina. Esta imagem fará ainda um périplo por outras dioceses italianas, com o Movimento Mariano Messaggio di Fátima in Itália.

De 31 de abril a 1 de julho, a imagem da Virgem Peregrina nº10 vai rumar à Diocese de Itabira-Fabriciano, no Brasil.

A imagem da Virgem Peregrina nº9 está no Brasil, desde janeiro de 2023, na Associação Arquidiocesana Tarde com Maria, onde vai ficar até dezembro deste ano.

Em Portugal, a Unidade Pastoral da Sagrada Família do Arciprestado de Pombal vai acolher a imagem da Virgem Peregrina nº11 durante todo o mês de maio.

Na Colômbia vai permanecer até maio a imagem da Virgem Peregrina nº1, numa peregrinação nacional cujo périplo tem contemplado todas as dioceses da Colômbia.

A partir de 6 de abril, a imagem da Virgem Peregrina nº13 estará em várias dioceses de Itália, numa visita conduzida pelo Movimento Ecclesiale Famiglia del Cuore Immacolato di Maria.