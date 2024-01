D. Nuno Almeida peregrina pela diocese em visita pastoral

O bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, já deu início à visita pastoral à Diocese de Bragança-Miranda.

Com o propósito de “caminhar com as pessoas, com as famílias, com as comunidades e instituições da diocese, onde tanta gente louva o Senhor e procura pôr em prática o Evangelho”, D. Nuno Almeida decidiu seguir o itinerário do seu antecessor.

“Seguiremos o itinerário de D. José Cordeiro. (…) Procuraremos que seja visita sinodal e evangelizadora”, disse, em outubro passado, na celebração eucarística que assinalou o 22.º aniversário da dedicação da Catedral.

De acordo com a informação disponibilizada, as visitas pastorais são precedidas de um Curso Bíblico em cada comunidade, contando, para isso, com um grupo itinerante de três frades capuchinhos presentes na diocese.

Nos primeiros meses deste ano, o prelado irá contactar com os agentes pastorais do arciprestado de Bragança (concelhos de Bragança e de Vinhais), começando pela Paróquia de S. João Baptista, na Unidade Pastoral Senhora das Graças, cidade de Bragança.

Trata-se de uma paróquia urbana, constituída pelas comunidades da antiga Sé (centro histórico), S. Tiago, Santos Mártires, Cantarias e Catedral, e que tem como pároco o padre José Bento Soares.

Programa da primeira visita

De acordo com o programa, no dia 13 de janeiro, sábado, D. Nuno Almeida vai encontrar-se com catecúmenos, os “Jovens sem Sofá” e um grupo de jovens que participaram na Jornada Mundial da Juventude. No domingo, preside à eucaristia na igreja das Cantarias, e na segunda-feira, após celebrações na igreja da antiga Sé, reúne e confraterniza com a Equipa Pastoral e o Conselho dos Assuntos Económicos da Paróquia.

Para o dia seguinte, está prevista uma visita às instalações da Cáritas diocesana, ao Centro Social de Santa Catarina, e encontros com ministros extraordinários da comunhão e leitores.

A tarde de quarta-feira está reservada para as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Campo Redondo e Artur Mirandela) bem como para o Jardim de Infância de Santiago. Ao final da tarde, D. Nuno desloca-se ao Centro Catequético de S. Tiago e dialoga com crianças, catequistas e pais.

No dia 18, o bispo diocesano desloca-se ao Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, faz algumas visitas a doentes e encontra-se com pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na sexta-feira, D. Nuno Almeida preside à eucaristia na igreja de S. Tiago, manterá encontros com os representantes da delegação brigantina da Liga Portuguesa contra o cancro, movimento vencer e viver, visita a Escola Profissional Prática Universal e Ensibriga, e reúne-se com o NERBA (Associação Empresarial do distrito de Bragança), a ACISB (Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança), e o Grupo Desportivo de Bragança. O dia terminará com uma adoração eucarística juvenil, na igreja dos Santos Mártires.

No sábado, dia 20, visitará o Centro Catequético da Sé, preside a eucaristias nas igrejas da antiga Sé (18h00) e S. Tiago (19h00), confraterniza com os jovens dos Convívios Fraternos, e assiste a um Concerto sobre a Palavra de Deus (21h00, Igreja da antiga Sé).

Já domingo, depois das celebrações eucarísticas nas comunidades de S. Tiago e Santos Mártires, D. Nuno Almeida confraternizará com os fiéis num almoço comunitário e à tarde, na Catedral, presidirá às vésperas e à Eucaristia.