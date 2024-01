Santuário de Fátima promove oficinas de oração

A Escola do Santuário vai promover três itinerários de espiritualidade sobre a oração, em janeiro, maio e novembro.

A iniciativa pretende “favorecer que a oração seja aprofundada, experienciada e assumida como o fio com o qual se tece, em permanência, a vida quotidiana do crente”, explica o Santuário, realçando que os três encontros serão “todos profundamente enraizados na tradição espiritual da Igreja e nos traços da sua específica concretização em Fátima”.

O primeiro dos três itinerários está marcado para os dias 27 e 28 de janeiro e tem por tema “Oficinas de oração: a adoração e(m) Fátima”.

“Ter-se-á como centro da reflexão e da vivência espiritual essa atitude crente fundamental que a adoração constitui, relevando os contornos particulares de que se reveste no acontecimento e na mensagem de Fátima e concretizando a sua dimensão especificamente sacramental e celebrativa, nas expressões rituais-litúrgicas da adoração eucarística”, lê-se na nota de divulgação.

O segundo encontro terá lugar nos dias 18 e 19 de maio e será dedicado à oração do Rosário: “o Rosário e(m) Fátima”.

O último está marcado para os dias 9 e 10 de novembro, e colocará o acento na fecundidade do silêncio tendo por mote “o silêncio contemplativo e(m) Fátima”.

De acordo com a informação disponibilizada, os itinerários “procurarão conjugar os âmbitos formativo e experiencial - oferecendo aos participantes a possibilidade quer de refletirem sobre cada uma das formas de oração em questão, quer de vivenciarem espiritualmente aquilo que reflexivamente estarão a aprofundar”.

Os encontros serão orientados por André Pereira (diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral), Sandra Bartolomeu, SNSF (religiosa das Servas de Nossa Senhora de Fátima e membro do mesmo departamento) e Francisco Pereira (capelão do Santuário de Fátima).

A participação no itinerário tem associada uma taxa de inscrição no valor de 15 euros e a inscrição pode ser feita aqui.