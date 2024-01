Misericórdia de Castelo de Vide está a vender igreja por 350 mil euros

De acordo com a SCMCV, as propostas devem ser enviadas por carta fechada para os serviços administrativos da instituição até às 17h00 de quarta-feira e serão abertas no dia seguinte.

Numa portaria publicada em 2014 em Diário da República (DR), é anunciado que a igreja foi classificada como monumento de interesse público.

"A atual Igreja de Santo Amaro de Castelo de Vide é resultado da reconstrução oitocentista de uma pequena ermida da mesma invocação, erguida em 1494 num arrabalde da vila, e cuja posse passou em 1534 para a Santa Casa da Misericórdia local, fundadora do hospital anexo. Progressivamente absorvida pelo casario, a igreja veio a tornar-se um dos elementos definidores e consolidadores do núcleo urbano", lê-se na portaria.

No documento publicado em DR é ainda indicado que, no "grande mole" do edifício, destaca-se "de imediato o volume da lanterna do cruzeiro, com elegante cúpula octogonal, que constitui o elemento arquitetónico de melhor qualidade do imóvel".

"A austera fachada barroca, rasgada por singelo portal apilastrado, contrasta com o interior, de grande riqueza decorativa, onde se incluem o belo retábulo de alvenaria pintada do altar-mor, a imitar talha, e os diversos marmoreados e estuques decorativos", acrescentam.

O domínio técnico exibido, a qualidade da construção, o equilíbrio de proporções, a solução do zimbório do cruzeiro e a riqueza da ornamentação, "reveladores da influência direta da arte joanina de patrocínio régio", são outros dos fatores que a portaria publicada em DR apresenta como sendo aquela igreja "um testemunho valioso" da expressão erudita do barroco alentejano.