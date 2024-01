Franciscanos distinguem Presépios em concurso nacional

O “Presépio Franciscano” da autoria de Zé Vintém, do Cartaxo, conquistou , este sábado, o primeiro prémio do concurso nacional de Presépios por ocasião dos 800 anos da primeira representação do nascimento de Jesus, por iniciativa de São Francisco de Assis. Trata-se de um trabalho em barro vermelho que apresenta a figura do santo de Assis.

João Costa Duarte, de Tremês, conquistou o 2.º prémio atribuído pelos Franciscanos, com um painel de azulejos em aresta.

O terceiro lugar foi para Maria Celeste Tavares Vieira, de Estarreja, pelo seu trabalho em barro branco e madeira.

Os Franciscanos portugueses anunciaram, este sábado, os vencedores do concurso nacional com que se assinalaram, em 2023, os 8 séculos desde primeira representação do nascimento de Jesus.

“Aproveitamos para dar os parabéns aos premiados e para agradecer a todos os que participaram neste Concurso, cuja exposição foi visitada, no Seminário da Luz, por mais de mil visitantes”, escreve frei Isidro Lamelas, da Comissão Organizadora.